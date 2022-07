Ministar obrane Mario Banožić u srijedu je ustvrdio da predsjednik Republike Zoran Milanović mnogo stvari čini ne uvažavajući sustav i zakone te da se trebao konzultirati s MORH-om o dodjeli počasnih činova i odlikovanja hrvatskim braniteljima koje će večeras dodijeliti u svome Uredu.

"Predsjednik mnogo stvari čini na način kako on to želi, ne uvažavajući niti sustav niti zakone", rekao je ministar obrane Mario Banožić u izjavi novinarima u Vinkovcima, komentirajući večerašnju dodjelu počasnih odlikovanja.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović večeras će na Pantovčaku dodijeliti počasne činove i odlikovanja osmorici hrvatskih branitelja, umirovljenih časnika, a Banožić kaže da je sve o tome čuo iz medija te da mora vidjeti "temeljem čega on dodjeljuje te činove".

Istaknuo je da se počasni činovi mogu dodijeliti temeljem osobnih zasluga "za koji ne postoji jasan kriterij" te na prijedlog ministra obrane (što je u Zakonu o službi u OSRH uvedeno 2018. godine), te je stoga, ocijenio je, prije njihove dodjele trebalo biti konzultirano Ministarstvo obrane.

"Definitivno da se, s obzirom na to da je riječ o vojsci, ni jedan od ovih prijedloga nije mogao, nije trebao, dogoditi bez konzultacija, suglasnosti, bilo kakvog oblika suradnje s Ministarstvom obrane. Ali ne bi to bilo prvi puta, ja sam to naglašavao. I možda je ovo najbolji primjer zašto i kako je završio brigadir Elvis Burčul – kad se nešto pokušava svojom voljom donijeti, bez obzira što sustav kaže drukčije", rekao je Banožić.

Glasnogovornik predsjednika Republike Nikola Jelić jučer je "Večernjem listu" u povodu večerašnje dodjele počasnih odlikovanja rekao da će činove dodijeliti temeljem Zakona o službi u OSRH donesenog 2018. godine.

Jelić je istaknuo da je ministar morao u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Zakona donijeti Prijedlog odluke o postupku i kriterijima za počasne činove, kao i da je Ured predsjednika još 26. srpnja dopisom od ministra obrane zatražio da dostavi Prijedlog.



No ministar je, rekao je Jelić, zahtjev "bezobrazno ignorirao, opet nije ispunio svoju obvezu, već je nastavio kršiti Ustav i zakone kao što to čini u niz drugih situacija".

"Nedostojno ponašanje ministra obrane, poznatog po kršenju Ustava i zakona, neće spriječiti predsjednika Republike da oda priznanje časnicima koji su to zaslužili sudjelovanjem u Domovinskom ratu. Pogotovo što uz počasne činove ne idu nikakva materijalna prava, nositelji počasnih činova ne stječu financijsku korist, već samo dobivaju odgovarajuće vojne počasti i priznanje za sve što su tijekom Domovinskog rata učinili za RH", rekao je Jelić.