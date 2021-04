Zbog zaštite od lopova mijenjat će se više od pet tisuća bankomata širom Hrvatske. U svaki će se morati ugraditi poseban sustav koji će prilikom pljačke sve ukradene novčanice lopovima učiniti potpuno neupotrebljivima. Vlada je prijedlog izmjena zakona uputila Saboru u drugo čitanje.

Dizanje bankomata u zrak domaćim se pljačkašima više neće isplatiti. U sve aparate izvan poslovnica banaka ugradit će se sigurnosni sustav koji u slučaju napada - bojom uništava sve novčanice.

"Čim bankomat dobije dojavu od senzora da se događa bilo kakav ulaz u bankomat, bilo kakva provala, on aktivira taj sustav i dolazi do curenja određene količine boje", kazala je Lidija Stolica iz Hrvatskog ceha zaštitara.

U posljednje dvije godine lopovi su raznijeli i opljačkali više od 70 bankomata po Hrvatskoj. Plijen od jedne krađe može biti i do milijun kuna. Za svega nekoliko minuta razore i aparat i sve oko njega - objašnjavaju stručnjaci.

"Upuhivanjem određene kombinacije plinova u same bankomate, stvaraju eksplozivnu smjesu i aktiviraju to putem akumulatorskih baterija i u takvoj situaciji dolazi do uništenja samog bankomata, ali i otvaranja kazeta s novcima", objasnio je stručnjak za zaštitu imovine Davor Delišimunović.

Ubuduće će im trud biti uzaludan jer se obojeni novac ne može oprati.

"Te novčanice se ne mogu oprati da bi ta boja nestala. Isto tako, to je posebna boja koja je prepoznatljiva pa se te novčanice ne mogu koristiti prilikom plaćanja na nekakvim uređajima ili uplate na bankomatu", rekla je Lidija Stolica iz Hrvatskog ceha zaštitara.

Nitko neće imati poteškoća s podizanjem gotovine jer će se više od pet tisuća bankomata diljem zemlje mijenjati kroz slijedeće tri godine tako da to građani neće niti osjetiti.

Od kada se bojom štiti novac prilikom prijevoza u zaštitarskim vozilima, broj takvih pljački sveden je gotovo na nulu.

