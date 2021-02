Milan Bandić redovito dijeli nagrade svojim najboljim zaposlenicima. Imamo rješenje prema kojem je nagradu od čak tri plaće dao pročelnici gradskog kontrolnog ureda. To se dogodilo u istoj godini u kojoj je državna revizija utvrdila niz nepravilnosti, između ostalog i da poslove koje trebaju obavljati zaposlenici gradske uprave obavljaju vanjski suradnici što stanovnici Zagreba plaćaju milijune kuna.

Pročelnica Ana Matijević 2019. godine ocijenjena je "čistom peticom". Gradonačelnik ju je nagradio s tri dodatne plaće – više od 50 tisuća kuna.

''Žao mi je što nisam više nagradio pročelnika. A kad se u Hrvatskoj rode dva čovjeka poput Tuđmana i Bandića i kada se izmjene dva zakona, radno zakonodavstvo, a to nema nijedan premijer petlje do sad napravit, pa da se nagrade oni koji rade i sankcioniraju oni koji ne rade, hrvatska bez toga ne može biti prosperitetna i demokratska zemlja u cijelosti'', kaže Bandić.

Sama pisala epitete za - sebe

Pročelnica Matijević nadzire rad gradske uprave i tvrtki. Epitete koji hvale njezin rad, kako doznajemo, sama je napisala. To u Gradu ne potvrđuju.

Sudjeluje u koordinaciji uvođenja sustava unutarnjih kontrola u gradsku upravu. A uspješnost rada očituje i kroz proces donošenja strategije upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom, kao i angažmanom oko organizacijskih promjena u procesu naplate gradskih prihoda te unapređenja poslovanja sportskih klubova.

Otkrivene nepravilnosti

U godini u kojoj je nagrađena nadzirala je poslovanje bolnice Srebrnjak što je dovelo do smjene Bore Nogala.

Iste godine državna revizija pronašla je više nepravilnosti. ''Poslovni prostori davani na korištenje bez provedenih natječaja, da je iz proračunske zalihe utrošeno 5 milijuna kuna za financiranje različitih manifestacija, vjerskih zajednica, udruga'', otkriva Biserka Čoh Mikulec iz Državne revizije. A ta se sredstva smiju koristiti samo za nepredvidive rashode - poput epidemije i potresa.

Bude li istih propusta u Gradu kada im državni revizori sljedeći put pokucaju na vrata, prijete kazne – Bandiću do 20 tisuća kuna i Gradu do 50 tisuća kuna. Uz to ide i prijava DORH-u.

Dnevnik Nove TV, u utrci je za medijsku nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV emisija godine.

Podržite je svojim glasom, a kako to učiniti saznajte ovdje.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr