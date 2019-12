Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić obećao je u petak građanima da od druge polovice iduće godine oko kontejnera više neće biti nereda i pod cijenu da otpad odvoze tri puta dnevno.

Milan Bandić na konferenciji za novinare rekao je da, koliko ga je informirao čelnik Zagrebačkog holdinga, Čistoće i ostalih, stvari s odvozom otpada svaki dan idu nabolje, a trebat će im još najmanje šest mjeseci da uvedu reda u Čistoći.

Bandić je na "Aktima gradonačelnika", održanim uoči sjednice Gradske skupštine, odgovarajući na pitanje može li obećati da se u Zagrebu neće ponoviti slike prepunih kontejnera, poručio da će građani, uključujući i njega, morati od sada sami oporabljati i zbrinjavati otpad.

Na sjednici skupštine, uz rebalans ovogodišnjeg proračuna i prijedloga proračuna za iduću godinu, naći će se odluka o prikupljanju otpada, koja je izmijenjena slijedom Vladine uredbe.

Pročelnica za gospodarstvo Mirka Jozić rekla je da se uvode kategorije koje nisu kućanstva, koje se razvrstavaju u sedam potkategorija, a novost je i fiksni dio cijene, odnosno minimalni dio javne usluge.

Za predloženi novi proračun gradonačelnik je rekao da je težak 8,540 milijardi kuna, a sve ostalo reći će na sjednici. "Mogu samo reći da je realan i skroman", kazao je Bandić.

Saga oko Adventa diže se kako bi se minimizirao uspjeh

Vezano za aferu s iznajmljivanjem kućica na Adventu, Bandić je ustvrdio da se "saga oko Adventa diže kako bi se minimalizirao evidentan uspjeh jer je Zagreb triput iza sebe ostavio sve europske metropole i sad će biti najbolji na svijetu" te kako bi se njega "pokušalo uvaliti u kokošarnik".

"Sve ste dobili napismeno, zamislite mene da se ja bavim prodajom karata ili da dilam kućice!, kazao je Bandić te dodao da nije spao na to.

Na novinarske napomene kako se ugostitelji žale na skupi najam, rekao je da se prostor sad iznajmljuje 50 posto ispod cijene, a bit će 100 posto, odnosno besplatan. Dodao da grad o najmu prostora još samo sklapa ugovor s organizatorima sajma Adventa.

Za ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak rekao je da će je podržati samo zato što je interpelaciju protiv nje pokrenuo SDP, a što god oni predlažu, nije dobro za grad ni za zemlju.

Predsjedniku HNS-a Ivanu Vrdoljaku, koji je rekao da bi Kolindi Grabar-Kitarović bilo bolje da je nosila kolače u školu umjesto njemu u zatvor, Bandić je rekao da Vrdoljaku "želi puno političkog uspjeha te da pusti pobjednicu i buduću predsjednicu na miru".

Sadašnjoj predsjednici, kazao je, jedino bi on bio ozbiljni protukandidat, ali on je podupire, zbog čega će pobijediti.

Za plakate SNV-a na ćirilici Bandić je rekao kako je, s obzirom na to da se radi o ćirilici, to "demokratija". Tko voli, neka izvoli, nije to problem ove zemlje, zaključio je Bandić. (Hina)