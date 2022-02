U utorak je izgorjela kuća bake Ljube. Za njom se još uvijek traga. Baka Ljuba je razlog zašto je pokrenuta inicijativa Ljudi za ljude.

Još uvijek se traga za Ljubom Obradović, koja je ostala bez svojeg doma u požaru koji je u utorak izbio u selu Listovača / Donji Klasnić. Priča o baki Ljubi odjeknula je Hrvatskom.

''2018. godine za pravoslavni Božić napravljena je reportaža kako Srbi dočekuju Božić. To su ljudi koji su po 50 godina bez struje. Nakon toga se javio jedan gospodin koji je baki Ljubi spojio solarne panele. Nazvao je mene i pokrenula se pozitivna priča'', prisjeća se dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić za DNEVNIK.hr, nakon čega je pokrenuta inicijativa Ljudi za ljude.

Baka Ljuba je tada rekla: ''Da sam barem 50 godina mlađa''. Prije dvije godine Ljubi je umro nećak od karcinoma i otada je, kaže nam Bakšić Mitić, baka potonula.

''To joj je bio jedini rođak u Hrvatskoj. Bila je tužna. Kada sam joj donijela tranzistor, rekla je da to nosim od nje, da ne može ništa slušati otkada je on umro. Bila je dobro sve dok on nije preminuo'', kazala je Bakšić Mitić.

Baka Ljuba Obradović (Foto: Ljudi za ljude)

Ne očekuje dobre vijesti. ''Nažalost, mislim da će ova priča imati tužan kraj...'' zaključila je Bakšić Mitić. Ispod objave na stranici da se traga za bakom u manje od 24 sata komentiralo je više od 170 ljudi.

''Oronula kuća koja se slegnula pod zubom vremena, nagrižena i istrunula, a uz to leglo miševa, zmija, puhova i ostalih životinja... Sramota za ovaj svijet i velika nula za čovjeka 21. stoljeća'', jedan je od komentara.

Iz PU sisačko-moslavačke su za DNEVNIK.hr rekli da je očevid požara u tijeku.