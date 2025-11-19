Bačić otkrio do kad ostaje zatvoren promet Slavonskom avenijom: "Odluke nećemo donositi na brzinu"

Ministar Branko Bačić nakon požara u kojem je u utorak u potpunosti izgorio neboder Vjesnika u Zagrebu, rekao je kako je bilo riječ o izuzetno teškom i velikom požaru te je pohvalio je vatrogasce i policiju zbog angažmana i osiguranja sigurnosti te naglasio kao vatrogasci još uvijek gase džepove u nekim dijelovima, no ulazak je još uvijek zabranjen.

"Ministarstvo je krenulo u analizu konstrukcije sa statičarima stručnjacima za potresno inženjerstvo i građevinskim fakultetom kako bi vidjeli, oni su ušli u zgradu, konstrukcija zgrade je oštećena, temperature su bile preko 1000 stupnjeva, zbog toga su inženjeri još jučer rekli da se ne ulazi u zgradu, da nije sigurno ulaziti dok se beton ne ohladi jer on gubi svoju mehaničku otpornost. Oni su tijekom jutra ponovno obišli zgradu te su rekli da se još uvijek ne može sa sigurnošću reći hoće li se zgrada obnavljati ili uklanjati, no ulazak još nije dozvoljen", rekao je ministar naglasivši kako još nije utvrđena mehanička otpornost nebodera.

"Promet Slavonskom avenijom neće biti moguć dok ne budemo sigurni u stabilnost konstrukcije", naglasio je Bačić rekavši da vatrogasci i dalje gase izvana te im je rečeno da još uvijek ne ulaze u zgradu. Režim prometa ostaje na postojećoj razini još nekoliko dana, a u tom će razdoblju biti donesena odluka, kako su ranije rekli inženjeri do kraja tjedna ili u ponedjeljak.

"Stanje zgrade sada se utvrđuje dronovima, projekt zgrade je iz 1959. godine i ne zadovoljava današnje standarde sigurnosti i protupožarne zaštite kao što je to danas stoga je donošena odluka da još nekoliko dana ostane zabrana prometa dok se ne utvrdi mehanička otpornost zgrade", rekao je ministar.

Pojasnio je da odluke oko budućnosti zgrade neće donositi na brzinu te da ne želi ubrzavati struku kako bi donijeli neku odluku koja će se kasnije pokazati kao neispravna.

Očevid, kaže, još nije obavljen jer nije dozvoljen ulazak u zgradu, a tek kada ulaz bude omogućen, ući će vještaci koji će moći utvrditi uzrok požara.

Upitan o odgovornosti, Bačić je rekao kako je Republika Hrvatska vlasnik 66 posto objekta od 55 tisuća kvadrata. "Zajedno s drugim suvlasnicima, koji su odredili upravitelja i zgrada je imala 24 sata zaštitarsku službu. Jedan od suvlasnika je potpuno ispraznio neke katove, neki su bili arhiva ministarstva financija i ministarstva socijalne skrbi. Zgrada je osigurana i od na požar i plaćali smo visoku policu osiguranja", odgovorio je ministar.

Nova vizura grada

"Ja sam tijekom procjene među strateškim nekretninama predložio i da se riješi status Vjesnika i procjeniteljsko društvo je tada utvrdilo vrijednost i nakon toga sam dogovorio otkup od drugih suvlasnika jer smo bili jako zainteresirani da cijeli kompleks obnovimo koji je i prije ovoga ružno izgledao", pojasnio je.

"Htjeli smo podići objekt podići na jednu razinu koji bi dobio novu vizuru na tom dijelu Zagreba", otkrio je ministar i dodao kako danas imaju sastanak svih suvlasnika s kojima će razgovarati o daljnjim koracima. "To ćemo sada urediti. No najprije treba vidjeti što će biti s tim objektom i može li on u ovom stanju izdržati obnovu. Ako to bude moguće, onda ćemo to vratiti otprilike u ono stanje, odnosno puno puno bolje, prema svim standardima i to zahtjeva doista ogromna ulaganja", naglasio je Baćić.

Izrazio je nadu da će u idućim danima imati odluku oko sigurnosti konstrukcije zgrade što će omogućiti da donesu odluku za otvaranje Slavonske avenije.