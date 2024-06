Konzervativci protiv heroizacije Assangea: "To nije bio novinarski čin"

Julian Assange je proveo prvu noć u 14 godina kao slobodan čovjek u rodnoj Australiji dok je konzervativna oporba u četvrtak upozorila vladu da osnivača WikiLeaksa ne pozdravlja kao heroja.

Assangea je u srijedu u Canberri dočekala gomila pristaša nakon što je priznao krivnju za kršenje američkog zakona o špijuniranju te ga je američki sud na pacifičkom otoku Saipanu pustio na slobodu pošto je više od pet godina proveo u britanskom zatvoru.

Njegova supruga Stella je rekla da je prerano za kazati što će Assange učiniti sljedeće i zatražila je da se poštuje njegova privatnost.

"Julian namjerava svaki dan plivati u oceanu. Namjerava spavati u pravom krevetu. Namjerava kušati pravu hranu i namjerava uživati u svojoj slobodi", rekla je novinarima u četvrtak.

Assangeovi pristaše i zagovaratelji slobode govora vide ga kao žrtvu jer je razotkrio pogrešne postupke Sjedinjenih Američkih Država i potencijalne zločine, među ostalim u sukobima u Afganistanu i Iraku kada je WikiLeaks 2010. objavio tisuće povjerljivih vojnih dokumenata i diplomatskih poruka.

Međutim, američka vlada oduvijek govori da su njegovi postupci bili bezobzirni te da je objavljivanjem imena ugrozio živote vladinih agenata.

Assange nije javno govorio otkako je pušten na slobodu. Preko noći je sudac u američkoj saveznoj državi Virginiji službeno odbacio sve preostale optužbe protiv njega.

Australski zakonodavci su pozivali na Assangeovo oslobađanje nekoliko godina, a njegov je slučaj bio rijedak izvor napetosti u bilateralnim odnosima sa SAD-om.

"Već neko vrijeme zatvaranje Juliana Assangea je bilo trn u tom odnosu, samo je bilo na marginama", rekao je nezavisni zastupnik Andrew Wilkie, supredsjedatelj parlamentarnog odbora koji se zalagao za Assangeovo puštanje. "To je sada riješeno pa vidim razloga da se bude veoma optimističan glede bilateralnog odnosa. Taj trn je izvađen", rekao je novinarima.

Assange, koji je sedam godina boravio u ekvadorskom veleposlanstvu u Londonu prije nego što je otišao u zatvor, borio se protiv svog izručenja u Švedsku zbog navoda o seksualnom napadu te izručenja u SAD, gdje mu je prijetilo 18 kaznenih optužbi vezanih za WikiLeaks.

Nikakav mučenik

Australski premijer Anthony Albanese, koji je zagovarao Assangeovo puštanje godinama prije nego što je došao na vlast 2022., telefonom mu je izrazio dobrodošlicu. Rekao je da je imao veoma topli razgovor s Assangeom.

Međutim, konzervativna oporba je izrazila zabrinutost što se tiče prikazivanja Assangea kao heroja nakon što je više od 10 godina proveo izbjegavajući kazneni progon, a potom priznao krivnju za samo jednu točku optužnice, odnosno za udruživanje radi dobivanja i otkrivanja povjerljivih dokumenata američke nacionalne obrane.

Simon Birmingham, vođa oporbe u australskom Senatu, pozdravio je Assangeovo puštanje, no rekao je da osnivač WikiLeaksa nije nikakav mučenik zbog curenja ogromne količine podataka.

"To nije bio novinarski čin. To nisu bili uređeni ili organizirani tekstovi. To je bilo izbacivanje podataka, izbacivanje podataka koji su procurili, što je imalo posljedice za načine na koji je SAD upravljao svojim operacijama i agentima zbog sigurnosnih rizika koji su nastali", rekao je u intervjuu za Reuters.

Upozorio je Albanesea da se ne sastaje s Assangeom i rekao da će proslava njegovog oslobađanja vjerojatno uznemiriti neke članove američkog Kongresa.

"Pretpostavljam da ima nekoliko ljudi u Kongresu i drugdje koji bi bili iznenađeni i smatrali neprimjerenim da Anthony Albanese tako javno i osobno izražava dobrodošlicu Julianu Assangeu natrag u Australiju", kazao je.

Ministrica vanjskih poslova Penny Wong je za ABC Radio rekla da Assangeovo puštanje ne predstavlja nikakvu prijetnju za američko-australske odnose.

Američki State Department je u srijedu rekao da je njegova uključenost u razrješenje Assangeovog slučaja bila ograničena te je ponovio svoju poziciju da su Assangeovi postupci ugrozili ljudske živote iako je američka sutkinja koja je prihvatila njegovo priznanje krivnje istaknula da nije bilo osobnih žrtava.

Bijela kuća ni na koji način nije bila uključena u slučaj, rekao je njen glasnogovornik za nacionalnu sigurnost John Kirby, dodavši da je to pitanje ministarstva pravosuđa.