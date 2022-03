Poznati istarski astronom Korado Korlević prokomentirao je rat u Ukrajini i istaknuo bitne probleme s kojima se Rusija suočava. Pojasnio je i pomažu li nam atomska skloništa i u kojim situacijama.

Čuveni istarski astronom Korado Korlević smatra da je Rusija napravila kardinalnu grešku kada je napala Ukrajinu, a krivca preusmjerava na - Kinu. Kaže da se trenutni rat koji se vodi u Ukrajini ne može zvati svjetskim ratom jer za takvo nešto s obje strane treba imati grupu država.

''Ovdje imate Rusiju, Sjevernu Koreju i Eritreju, te sve ostale s druge strane'', pojašnjava Korlević, koji posebno ističe da je Vladimir Putin napravio jednu stratešku grešku.

''Nikad nisu govorili da problem dolazi iz Europe. Zašto? Kina je pobjednik cijele priče. Rusija slabi'', smatra Korlević. Možda će se, dodaje, čak i raspasti na nekoliko država ako se unutar nje dogodi interno smjenjivanje i revolucija.

Kaže da Putin ''vjerojatno i dalje nije loš igrač šaha, ali ako ne vidiš ploču, napraviš glupi potez''. Napad na Ukrajinu je po Korleviću potpuno promašen potez.

Što će ti sklonište?

Korlević kaže da, iako Istra nema atomska skloništa osim u Puli, to zapravo ne znači ništa. ''Što će ti sklonište? Uostalom kad si 80-ih gradio kuću, morao si graditi podrum koji je morao biti pojačan kao sklonište. Višnjan ima veliko atomsko sklonište, ispod ambulante, preko puta ljekarne. U Poreču postoji kod vatrogasnog doma. U ratu ti neće bacati bombu na Labin'', napominje.

Osim skloništa, osvrnuo se i na vjetrove koji nose radijaciju. ''Nemojte misliti da bi bačena atomska bomba skurila sve. Vjetrovi bi nosili radijaciju i ti se snalaziš s time, ali nije to funkcija skloništa. Ono je tu za udar nadpritiska zraka. Sklonište je smisleno ukoliko si kilometar od epicentra'', umiruje astronom.

Korlević smiruje i tenzije po pitanju nuklearnog sukoba. ''Čak i taj jedan lokalni ne ispaljuje on sam. Postoje nekoliko njih koji okreću ključ. I zadnji put kad je do toga došlo u Rusiji, jedan od njih nije htio okrenuti ključ. Uvijek postoji mogućnost da se to dogodi'', pojašnjava.

Također, ističe i drugu mogućnost. ''Postojala je 90-ih. Ako se dogodi raspad Rusije, kaos nakon ovog rata, dobar dio njihovih nuklearnih stručnjaka koji sada rade nuklearno oružje netko može pozvati da dođu raditi kod njih. I dobiješ ljude koji imaju sav know-how i koji ti složi atomsku bombu jer mu je to posao'' kazao je Korlević za Istru24.

''Šamar na šamar''

Napominje da, kad netko ispali atomsku bombu, nema više nazad. ''Ako ti ispališ prvu, podrazumijeva se da ti dobivaš drugu. Šamar na šamar. Onda više nitko ne vlada svijetom'', ističe.

No, ne vode se ratovi samo na kopnu. I svemir je tu bitan. ''Što ako se dogodi da ispali atomsku bombu u svemiru iznad države? I ta mogućnost postoji i skuri električnu instalaciju određenog područja. Kad bi ta atomska bomba bila bačena, ne na Zagreb, nego sto kilometara iznad Zagreba, u svemiru, skurilo bi instalaciju, transformatore, elektroniku u krugu od dvjesto kilometara. Ne bilo bilo uništenja dolje, ali bi elektromagnetski impuls napravio dar-mar'', upozorava Korlević.

Nije Putin zauvijek, napominje astronom. ''Kad pogledaš povijest Rusije, kad god bi izgubili rat, gubio je glavu i car. I to doslovce, a razdoblje nakon toga bilo bi vrijeme velikih nemira. Rusiju će na kraju spašavati NATO! Da ostane u jednom komadu. Kao što je Amerika početkom 90-ih čuvala Rusiju da se ne raspadne'', zaključio je Korlević.

