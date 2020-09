Saborska oporba postigla je dogovor i do kraja tjedna u proceduru šalje zahtjev za osnivanjem novog istražnog povjerenstva, koje bi trebalo utvrditi zašto cure informacije iz istraga koje se onda moraju prekinuti.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago o toj temi razgovarao je s predsjednikom kluba zastupnika SDP-a Arsenom Baukom.

Bauk kaže kako HDZ itekako ima razloga poduprijeti osnivanje ovog povjerenstva kojemu će, ako bude izglasano, službeni naziv biti - Istražno povjerenstvo za utvrđivanje ometanja, onemogućavanja ili drugih nedopuštenih utjecaja na neovisne istrage uključujući i fazu izvida i procesuiranje slučajeva korupcije i organiziranog i gospodarskog kriminala.

„Na sastanku saborskih oporbenih klubova smo dogovorili da prije upućivanja u procesudu pozovemo i klubove vladajuće većine da daju svoj doprinos u formuliranju prijedloga pa ćemo utrošiti još ova dva dana dok budemo skupljali potpise da eventualno dobijemo i njihov doprinos u obrazloženju i tekstu odluke o povjerenstvu“, rekao je Bauk i istaknuo da odluka o povjerenstvu, kako je formirana, ne bavi se istragama nego zakonskim mehanizmima i o tome da smanje ili potpuno uklone mogućnosti političkog utjecaja, ometanja istraga i curenja informacija.

„Aktualna pitanja o informiranosti ravnatelja policije, ministra unutarnjih poslova, predsjendika države, Vlade i Sabora, u kojoj fazi i kada trebaju biti informirani o pojedinim stvarima, suradnja PNUSKOK-a, SOA-e, DORH-a, to su pitanja kojima će se baviti, ali sve to neće se odnositi na sadašnje istrage i one koje su u tijeku“, objašnjava Bauk.

Na pitanje hoće li sjednice povjerenstva biti zatvorene za javnost zbog mogućnosti da se kao tema pojave dokumenti koji su klasificirani kao tajni Bauk odgovara:

"Što se tiče službene tajne, u prijedlogu odluke predvidjeli smo da se, sukladno zakonu, onaj koji bude pred povjerenstvom može pozvati na službenu tajnu, a onda će u tom slučaju Povjerenstvo u prijedlogu odluke, ako bude prihvaćena u ovom obliku, zatražiti od tijela da oslobodi čuvanja tajne ili, ako smatra da ne treba, tražiti test razmjernosti sukladno uputama povjerenika za informiranje i zaštitu osobnih podataka".

O predsjedniku Milanoviću

"Što se tiče predsjednikova riječnika, on otkada ga poznajem taj riječnik koristi, nekad u privatnom, nekad u javnom razgovoru. Kad je bio premijer taj je riječnik koristio malo manje jer je bio na odgovornijoj dužnosti", kaže Bauk.

Ističe da se njemu, osim nekih izuzetaka, predsjednikov stil sviđa.

"I sam često koristim cinizam i sarkazam, a što se tiče ovoga danas, vidio sam da je reagirala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Volio bih vidjeti to što je rekla pa komentirati", kaže Bauk i dodaje da predsjednik Milanović razgovara oštro, ali da se ne može reći da je to nepristojno i neuljudno.

"Dopuštam da je to stvar stila, ukusa i pojedinog slučaja. Ako ponekad pretjera, ponekad se i ispriča. Rijetko se dogodi, da", zaključuje Bauk.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr