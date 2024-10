Bauk odbio sazvati odbor zbog dolaska predstavnika NATO-a, Anušić odbrusio: "To je nastavak Milanovićeve politike"

"To je produžena politika i nastavak one politike koju je Zoran Milanović započeo. To je i urušavanje odnosa Hrvatske s NATO-om i sa zapadnim saveznicima, a to sad nastavlja raditi Arsen Bauk", rekao je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u Ivanić Gradu.

Rekao je da će zamjenik generalnog tajnika NATO-a Boris Ruge doći u Hrvatski sabor, odnosno na Odbor, iako su već sada SDP-ovi zastupnici najavili da neće nazočiti tom odboru.

"Nazočit ćemo mi, hrvatska javnost, mediji i čuti što drugi čovjek NATO-a govori o NSATU misiji te po deseti puta pobiti Milanovićeve teze te teze oporbe, Bauka i svih koji tvrde da je sudjelovanje u toj misiji uključenje u rat te da šaljemo hrvatsku vojsku u Ukrajinu", kazao je Anušić

"Bit će zanimljivo čuti drugoga čovjeka NATO-a kako objašnjava misiju na Odboru, iako na odboru neće biti Arsen Bauk niti itko iz SDP-a kako im je naredio i zapovjedio vrhovni zapovjednik Zoran Milanović, dodao je.

Komentirajući tvrdnje i Milanovića i SDP-a da nema što tko iz NATO-a dolaziti u Hrvatsku i Sabor i objašnjavati kad su objašnjenja već dana, Anušić je kazao da predstavnik NATO, čija je Hrvatska članica 15 godina, dolazi na saborski Odbor i razgovarat će o pitanjima za koja postoji interes, u ovom slučaju o obrani.

"Na saborski odbor dolazi drugi čovjek NATO-a želeći objasniti hrvatskoj javnosti, saborskim zastupnicima pa i predsjedniku Milanoviću, što znači NSATU misija", rekao je Anušić te ponovio da to sada sprječava Bauk nesazivajući sjednicu Odbora za obranu na kojoj bi, uz Odbor za vanjsku politiku, trebao nazočiti NATO-ov dužnosnik.

To je pitanje, naglasio je, gdje idemo kao Hrvatska, je li to naš smjer i idemo li u izolacijsku politiku kojom bismo odustali od svih bilaterala, savezništava i prijateljskih odnosa. Tako onda, dodao je, možemo reći da smo najpametniji, najbolji i dovoljni sami sebi, najbogatiji, i najbolje opremljeni, da smo najjača vojna sila, da nam nitko ne može ništa i da nam nitko i ništa ne treba.

"Ako ćemo se tako ponašati, onda Bauk i Milanović trebaju objasniti zašto Hrvatsku guraju u tu krajnost i zašto se Hrvatska stalno kompromitira sa svojim saveznicima", poručio je Anušić.

Ocijenio je da to nema nikakve veze sa stranačkim pitanjima te dodao kako je riječ o tomu što će Hrvatska u budućnosti biti i u kojem smjeru ona ide.

Anušić smatra i da se takvom politikom "gura Hrvatsku u nepovratni put zbog kojeg smo 1990-ih godina krenuli u samostalnost i za nju se izborili krvavim ratom". "Sve ovo što sada rade je politika poništavanja svega onoga što činimo i radimo te smjera kojim Hrvatska treba ići", ustvrdio je ministar obrane.

Poručio je i kako će, ako se ova odluka ne izglasa, to donijeti političku štetu Hrvatskoj i hrvatskom narodu.

Na pitanje da komentira Milanovićevu izjavu da Andreja Plenkovića i Davora Ivu Stiera financiraju Rusi, rekao je da ta izjava ne zaslužuje nikakav komentar.

Ministar Anušić u Ivanić Gradu sudjelovao je, kao izaslanik predsjednika Vlade, na Memorijalu Rudolfa Perešina koji se održava povodom obilježavanja 33. obljetnice povijesnog preleta pilota Rudolfa Perešina avionom MiG-21 iz Bihaća u Klagenfurt. Anušić je također položio je vijenac kod spomen biste Rudolfa Perešina.

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Apel mame Mateje: "Ponižavajuće i nedostatno za podmirenje osnovnih potreba, ne želim da mi djeca budu gladna"

Pročitajte i ovo eskalacija sukoba Sjeverna Koreja potvrdila najgore noćne more Ukrajine i njezinih zapadnih savjetnika: "To je u skladu s međunarodnim pravom..."