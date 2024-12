Grmoja o burnom danu u Saboru: "Oporba opozivom ne može srušiti Vladu, ali..."

U Hrvatskom saboru je u tijeku žestoka rasprava o opozivu Vlade i premijera Andreja Plenkovića. Pitanje povjerenja premijeru pokrenuo je SDP nakon najnovije korupcijske afere u kojoj je uhićen bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

Raspravu prati reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić, koji je o opozivu razgovarao sa saborskim zastupnikom Mosta Nikolom Grmojom.

"Oporba ne može srušiti Vladu opozivom, ali može upozoriti na ono što se događa u društvu i mi smo to danas nastojali – ne samo upozoriti na problem korupcije koja, pokazalo se slučajem u zdravstvu, i ubija i osiromašuje", rekao je Grmoja.

"Imamo i problem ogromne, neizdržive inflacije koja je velik udar na standard građana. Isto tako, imamo problem s ilegalnim migrantima. Mi smo htjeli ukazati da je Vlada, odnosno premijer Plenković, odgovorna za to", dodao je.

Očekuje se i sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva (MIP), na kojoj će se raspravljati o bivšem ministru Berošu. Grmoja je komentirao Beroševo aktiviranje prava "6+6" prema kojem po prestanku dužnosti pola godine prima puni iznos plaće, a zatim još šest mjeseci 50 posto tog iznosa.

"Svakako ljudi koji su optuženi za teška korupcijska djela ne bi trebali imati to pravo, a općenito je pitanje tko bi ga trebao imati. Osim toga, po Poslovniku samo jednom možete zamrznuti mandat, a Beroš je to već jednom napravio. Iako je MIP dopuštao da se to radi više puta, smatram da je to protuposlovnički i otvorit ću to pitanje", najavio je saborski zastupnik.

Grmoja je hrvatskim građanima poručio da je vrijeme da se obračunamo s korupcijom.

"Vrijeme je da odustanemo od korupcije kao mentaliteta koji generira ova vladajuća struktura. Vrijeme je da zaštitimo svoje granice i sigurnost svojih granica. Moramo razmišljati o tom problemu. Vidjeli smo što je rekla povjerenica Europske komisije za Mediteran Dubravka Šuica, koja misli problem nedostatka radne snage riješiti migrantima sa sjevera Afrike i Bliskog istoka", rekao je.

"To nije put za Hrvatsku. Most će tu imati jasan stav. Želimo čuvati naš identitet, ali i sigurnost hrvatskih građana", zaključio je saborski zastupnik Mosta.

