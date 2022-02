Nakon što je Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove uputio prijedlog da se ukine zastupnička naknada za odvojeni život, SDP-ov zastupnik Arsen Bauk najavio je u petak da skuplja potpise za sazivanje sjednice, a dio kolega njegov je prijedlog podržao dok su ga neki ocijenili populističkim.

Novinarima je pojasnio da je to inicirao, dodavši i da je HDZ-ov zastupnik Branko Bačić objasnio koji je bio smisao uvođenja te naknade i da nije riječ ni o kakvoj odvojenosti od obitelji nego kao zamjena za dnevnice.

Bauk: Plenković me lažno optužio

"Idemo ih ukinuti, i to je to. A zastupnička primanja će i dalje biti velika", rekao je podsjetivši kako je SDP-ova Vlada tri puta smanjila plaće zastupnika i ukinula povlaštene mirovine. "Treba li više?", upitao je.

Podsjetio je kako je rješenja za ove naknade potpisala HDZ-ova zastupnica Nada Murganić, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, koja se o tome još nije izjasnila, kao ni predsjednik Sabora kojega je pozvao da sazove Predsjedništvo Hrvatskog sabora i da "o tome odluče oni koji o svemu odlučuju, a to je vlast, a ne oporba".

''Neka prizna da je pogriješio''

Bauk je ponovio da ga je predsjednik Vlade lažno optužio da prima naknadu koju, kaže, ne prima deset godina i očekuje od njega ispriku.

"Ili čak ne mora biti isprika, dovoljno će biti da prizna da je pogriješio, ne mora čak ni javno. Može mi ovako reći ili čak poručiti po Marku Miliću", kazao je.

Komentirajući izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića da bi predsjednik SDP-a Peđa Grbin trebao vratiti naknade za odvojeni život, Bauk je rekao da će o tome odlučiti predsjednik stranke i da će donijeti ispravnu odluku.

Đakićeve muke: ''Biti zastupnik nije jeftino, imam i staru majku, nisam je evidentirao u imovinskoj kartici''

Grbinova situacija sigurno neće koristiti SDP-u, a ako daljnji potezi budu pokazali drugačiji pristup od naših političkih suparnika, onda nam neće donijeti dugoročnu štetu, smatra Bauk.

Ocijenio je i da HDZ-ov zastupnik Josip Đakić nema obavezu objašnjavati zašto je 'koristio pravo na koje ima pravo', "a svi o tome mogu imati svoje mišljenje i dojam o načinu na koji se opravdavao".

"Što će napraviti zastupnici koji su javno moralizirali, ne znam", dodao je podsjećajući kako on osobno nije javno moralizirao i nikoga prozivao zbog onoga na što ima pravo. "Bio sam i jedan od rijetkih kojemu je nesporno što je u slučaju Frke Petešića, a što je sporno. Nama je bila sporna samo obnova", dodao je.

Pavić: Prijedlog je proziran i populistički

Baukov prijedlog je prejeftin, proziran, populistički. 20 godina je u politici, bio je i ministar, i sad to predlaže, komentirao je Baukov prijedlog HDZ-ov Marko Pavić.

HDZ je, dodao je, spreman razgovarati o svim promjenama povlastica koje zastupnici, mimo velikih plaća, dobivaju, ali i ponovio da su naknade za odvojeni život uvedene umjesto dnevnica za zastupnike koji dolaze iz mjesta udaljenih 50 kilometara od Zagreba.

"Grbin i Bauk su kopali jamu pod drugima, prozivali, a sada su sami u nju upali. Pokušava se usporediti Grbina i Frku Petešića, ali treba uspoređivati Grbina i Plenkovića, premijera i 'wannabe' premijera, onog koji donosi 25 milijardi eura i onog koji ne zna gdje živi" rekao je Pavić.

Banožić za Dnevnik Nove TV o stanu i naknadi za odvojeni život: "Ja kao dužnosnik prve skupine imam potpuno pravo na veći stan od 60 kvadrata ili trosoban stan"

Upitan je li Frka Petešić, kad ga već spominje, napravio krivo kada se odjavio iz Zagreba i prijavio na Sali kako bi dobio državni stan, Pavić je odgovorio da su "na tu temu već sve rekli". "Cijenim Frku Petešića, jako puno radi, jako puno je napravio za Hrvatsku i apsolutno tu ne vidim nikakav razlog za odgovornost", ocijenio je.

Na pitanje je li Grbin učinio bilo što krivo, Pavić je ponovio da 'wannabe' premijer kopa jamu pod drugima, a onda sam u nju pada. "Nema ga, vidimo prijedlog Bauka, koji nije prijedlog Kluba SDP-a i tražimo da se njihov Klub očituje", dodao je.

Grmoja: Neka se sve redefinira

Mostov zastupnik Nikola Grmoja rekao je da će Most podržati Baukov prijedlog "jer je dosta ove priče o privilegijama zastupnika". "Neka se sve redefinira i vidi što bi zastupnici trebali primati, što ne, što je pretjerano, posebno u ovoj krizi kada većina građana pokušava preživjeti", rekao je Grmoja.

Klub Mosta je najaktivniji u Saboru, poručio je, dodavši da u cijeloj priči fokus ne bi trebao biti na privilegijama i velikim plaćama nego zaradi li zastupnik sve to svojim radom.

"Ima ljudi koji bi dali novac da budu saborski zastupnici, ne da budu plaćeni nego da oni mogu dati novac da dođu na ovo mjesto i da mogu odlučivati kamo će ići milijuni. Ovo je ozbiljan i odgovoran posao i treba biti plaćen na adekvatan način, ali sve to treba redefinirati", smatra Grmoja.

Puljak: Bauk želi očistiti savjest

Marijani Puljak iz Centra se čini da "Bauk na neki način želi očistiti svoju nečistu savjest ili nečistu savjest svog predsjednika", koji nije trebao primati tu naknadu jer je živio s obitelji u Zagrebu.

Ja sam mogla koristiti, s obzirom na to da imam prebivalište u Splitu, državni stan u Zagrebu, no nije mi palo na pamet tražiti nikakvu nekretninu jer imamo kćerin stan u kojem trenutačno boravim, rekla je Puljak.

Na pitanje je li protiv ukidanja naknade za odvojeni život odgovorila je da je za to da pravila budu sasvim jasna, a da oni koji ih zloupotrebljavaju budu sankcionirani.

"Ako je to ostavljeno samo na prebivalište, imat ćemo one koji prijavljuju prebivalište samo da bi dobili tu naknadu poput Frke Petešića koji je prijavio prebivalište tamo gdje ne prebiva, što je prekršaj, samo da bi dobio državnu nekretninu. I zbog svih onih koji zloupotrebljavaju ta prava, sada imamo val populizma da se ta prava ukinu", rekla je i dodala kako ne treba ukinuti nešto što je opravdani trošak već one koji su to zloupotrijebili prozvati imenom i prezimenom i da oni snose odgovornost.