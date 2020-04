Zgrada Državnog arhiva u Zagrebu, iako teško oštećena u potresu, radi punom parom. Tamo se, naime, čuva sva građevinska dokumentacija povijesnog dijela grada. Istražili smo kako rade.

Zagrebački državni arhiv i dalje radi, iako im je zgrada teško oštećena u potresu. Pred našim kamerama su im priopćili najgoru vijest. „I to će sve pasti, ja vam sad već mogu sa sigurnošću reći da ću zatvoriti ovo“, rekao je statičar Krešimir Tarnik.

Ali oni su se usprkos lošim vijestima organizirali i krenuli raditi. Jer bez Državnog arhiva u Zagrebu neće se moći obnoviti povijesna jezgra. Svaki dokument od prve izgrađene kuće i zgrade u Zagrebu pa sve do 1967., čuva se ovdje.

„Ni sada ne ulazimo svuda gdje nije potpuno sigurno, ali sad se lagano zgrada statički učvršćuje“, objašnjava proces ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu Darko Rubčić.

Arhiv služi građanima unatoč restrikcijama

A dok građevinski radnici stavljaju potporne stupove, djelatnici arhiva neizbježna su potpora građanima kojima je potrebna dokumentacija za obnovu njihovih zgrada. „Građevinske dozvole, uporabne dozvole, tlocrte, nacrte, statičke račune, sve ono što je potrebno za jedan objekt“, tvrdi Rupčić.

Uvelike im pomaže to što većinu građevnog arhiva imaju na mikrofilmovima pa mogu odgovarati na zahtjeve. „Znači to vam je ovako na mikrofilmu nakon toga je prebacujemo na digitalno na računalo i šaljemo putem maila“, dodaje Danko Rusan iz arhiva. No i bez interneta se može“, dodao je Rupičić.

Sve dokumente uglavnom šalju poštom. „IIi baš netko ako inzistira dobit će isprintano na papiru, ali će doći samo na portu i kroz prozor će mu se dati da može to koristiti“, tvrdi Rubčić. Građani im šalju ključne podatke o građevini, a oni za njih istražuju.

Unatoč koroni brinu o javnom interesu

„U principu može biti od pet minuta do cijelog dana istraživanja kad mi dođemo do točnih podataka jer nisu niti stranke sigurne da li je to njihovo, da li nije, dosta je toga nesređenoga tako da ovisi. I ono što je važno za građane cijena je šezdest posto spuštena upravo zbog tog katastrofalnog potresa, oni plaćaju samo taj dio istraživanja“, zaključio je Rupčić.

Kada dobiju odobrenje, sve originale će preseliti s Gornjeg grada u svoje prostore u Utrini. Između ostalog arhiv je to pravosuđa, školstva, javne uprave, zdravstvenih i socijalnih ustanova i slično. Rupčić tvrdi da je svaka knjiga teška od osam do deset kilograma. A ako se radi o lakšim kutijama, teške su od tri do četiri kilograma dodaje.

Zbog rupa u krovištu sve su zaštitili plastikom kako se do seljenja ne bi uništilo. No, i dalje online pokušavaju riješiti dalje posao. Čuvari baštine tako su i dalje građanima na usluzi.

