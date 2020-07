Ako netko ima iskustva s izborima, to je Kolinda Grabar-Kitarović. U petak je izabrana za članicu Međunarodnog olimpijskog odbora. Ako se pita brojne uglednike iz svijeta sporta - to je velika stvar za naš sport i međunarodni ugled.

U kategoriju počasnih članova prije desetak godina preselio se i Antun Vrdoljak, gost Dnevnika Nove TV.

Vrdoljak je član MOO-a još od 1992. godine. O Kolindi Grabar-Kitarović i njezinim prvim potezima kaže kako je ona osoba koja ne govori o tome unaprijed.

"Ona je razborita, pametna i diplomatkinja. Po toj liniji je i kooptirana u MOO. U Odboru trebaju takve ljude - ugledne, određene osobe koje mogu koristiti", kazao je Vrdoljak.

"Meni je teško govoriti o njezinim prvim potezima. Ja sam u posljednje vrijeme hendikepiran, ranjen sam bio pa ne znam gdje se nalazim. Nisam u kontaktu s predsjednikom. Mislim da se očekuje ono što se očekuje - da na jednom prostoru djeluje svojim autoritetom. Ona ima šarma, vrlo je inteligentna i voli šport. To su sve osobine koje ovaj čas Međunarodnom olimpijskom odboru trebaju", istaknuo je Vrdoljak.

"U MOO nikoga ne uzimaju, a da to ne naplate. Oni vas iskoriste, ništa se ne može dobiti nezasluženo u Međunarodnom olimpijskom odboru", dodao je Vrdoljak. Kaže da će s Kolindom Grabar-Kitarović u MOO-u hrvatski sport dobiti puno.

"Ne može se donijeti ni jedna odluka u MOO bez Upravnog odbora. Njezin glas je vrlo važan, a ona ga zna upotrijebiti. Mislim da ćemo imati velike koristi. A to je i čast. Imate 120 članica MOO, a tek je petnaestak do dvadeset članova odbora. To je birani dio svijeta. Ima još nekoliko članova, to su sportaši koji su birani na šest ili osam godina i nakon toga prestaju biti. Ona je sada doživotno član MOO-a", objasnio je Vrdoljak.

Navodi da se od Kolinde Grabar-Kitarović u MOO-u može očekivati svašta, čak i kod eventualne organizacije sportskih događanja u Hrvatskoj.

"Ona je vrlo inteligentna osoba koja zna gdje se nalazi i voli to što radi, a to je najvažnije i najviše se cijeni u svakom poslu. Utjecaj sa strane člana MOO-a je velika kod organiziranja sportskih natjecanja", kazao je Vrdoljak.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr