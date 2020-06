O novoj karijeri bivša predsjednica države Kolinda Grabar-Kitarović ne govori javno. U srpnju bi mogla postati članica Međunarodnog olimpijskog odbora. Dnevnik Nove TV doznaje da Kolinda Grabar-Kitarović neće raditi za plaću, ali imala bi druge povlastice. A na prestižnom radnom mjestu neće samo promovirati hrvatski sport.

Kolinda Grabar-Kitarović uvijek je uz hrvatske sportaše i navijače, a sada je i u sportskom vrhu. Bivša predsjednica o ulasku u Međunarodni olimpijski odbor ne govori pred kamera.

"Veseli me i počašćena sam nominacijom. Sport za mene nije samo strast već i odlična prilika za promociju temeljnih ljudskih vrijednosti, pozitivnog natjecateljskog duha, ali i sjajnih sportaša – promotora lijepe naše'', napisala je na Twitteru Kolinda Grabar-Kitarović.

Veseli me i počašćena sam nominacijom! Sport za mene nije samo strast već i odlična prilika za promociju temeljnih ljudskih vrijednosti, pozitivnog natjecateljskog duha ali i sjajnih sportaša - promotora Lijepe naše 🇭🇷 #IOCEBhttps://t.co/r8nM7M4Inx — Kolinda GK (@KolindaGK) June 10, 2020

Grabar-Kitarović jedna je od tri predložene žene, i osobni izbor predsjednika Odbora Thomasa Bacha. Zlatku Mateši iz Hrvatskog olimpijskog odbora javio je među prvima. "Ima jako puno članica i članica raznih kraljevskih obitelji, iz Engleske, Saudijske Arabije, Jordana, poslovnih ljudi. Individualni članovi koji daju jednu težinu u smislu društvene prepoznatljivosti'', kaže Mateša.

Stol za koji se vrte milijarde

Isti stol, za kojim se vrte milijarde dolara prihoda iz raznih izvora, Grabar-Kitarović dijelit će s predstavnicima nacionalnih, ali i različitih svjetskih sportskih federacija. "Glasat će na svim sjednicama, njih će sada biti oko 105, o svim domaćinstvima olimpijskih igara. Niste plaćeni, jer znam da to Hrvate uvijek interesira. Imate pravo na troškove putovanja, dnevnice", rekao je Mateša.

Antun Vrdoljak bio je jedini Hrvat na ovoj funkciji. Sada je počasni član odbora. "Ne bi joj to bilo dovoljno da nema ugled. U svakoj utakmici uživa svaki navijač, ali mjesto u tom gledalištu zaslužuju samo poneki. Ona je to zaslužila! To je velika čast i za Hrvatsku'', kazao je Vrdoljak koji još pamti kad su rukometaši pokorili svijet. "Mene je dopalo da dijelim tu medalju. Ja nisam znao kako se zovem tri dana', prisjetio se.

Osvojila svijet na nogometnom prvenstvu

A Grabar-Kitarović je feštala s vatrenima i nije se libila ući igračima u svlačionicu. Svijet je osvojila na nogometnom prvenstvu. "Hvala vam što ste cijelom svijetu poručili kako je najljepše biti Hrvat, što ste Hrvatskoj vratili osmijeh na lice", govorila je bivša predsjednica prije dvije godine.

Prije nego se povukla s Pantovčaka, poslala je znakovitu poruku: ''Ne bojim se ničega, posla uvijek ima u svijetu. Kad se zatvore jedna vrata, otvore se druga''. Nakon političke, njoj se sada otvaraju vrata iza kojih je sama sportska krema.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr