Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na Skupštini izabrana u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO). Kazala je kako ona doživljava tu funkciju.

Bivša predsjednika Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora. Kako je rekla, osjećaj je sjajan.

"Vrlo sam počašćena i vrlo sam radosna što sam izabrana za članicu Međunarodnog olimpijskog odbora. naravno, zahvalna sam svima - i onima koji su me predložili i onima koji su dali glas i doista se veselim radu na vrijednostima olimpizma. Ne samo kad je riječ o sportu, već i o međuljudskom razumijevanju. Implementaciji razvojnih ciljeva, među koje sport spada kao jedan od enablera u više skupina", kazala je Grabar- Kitarović.

Navodi da je čekala izbor, nije ranije pripremala program. "Nikada ne trčim pred rudo i sad ću početi intenzivno raditi na programu. Izazovna su vremena zbog COVID, ima toliko restrikcija, kad je riječ o kretanju. Ako ste pratili sjednicu, vidjeli ste da je puno toga odgođeno, puno toga je u pitanju. Olimpizam nije samo sport nego i promicanje međuljudskog, međukulturnog, međureligijskog i svakog drugog razumijevanja", dodala je.

Grabar-Kitarović je rekla da će sada prionut poslu. "Najprije razmišljajući o aktivnostima koje se mogu sada organizirati, dok postoje restrikcije kretanja. U tome će Hrvatska zauzeti vrlo značajno mjesto. Ponosna sam što dolazim iz Hrvatske i što Hrvatska ponovno ima člana, iako neovisnog člana MOO. Veselim se suradnji i s Hrvatskim olimpijskim odborom na zajedničkim aktivnostima", istaknula je.

Očekuje usku suradnju s predsjednikom MOO-a

Kaže da poznaje Thomasa Bacha, predsjednika MOO-a. "Znam ga dugo vremena, zajedno smo surađivali, bio je u Hrvatskoj, bio je i na Danima otvorenih vrata koji su bili posvećeni upravo sportu. Ali susreli smo se više puta na marginama raznih događaja, posebno u UN-u. Veselim se radu s njime", kazala je i dodala da je Bach najavio novu kandidaturu za predsjednika te organizacije za sljedeći mandat.

"Vjerujem da ćemo jako tijesno surađivati i da ćemo imati puno inicijativa koje će biti vezane, ne samo uz lokalnu razinu, nego i globalno, a posebno uz dijelove svijeta koji su manje razvijeni i gdje djeca i mladi imaju manje prilike za bavljenje sportom", istaknula je Grabar-Kitarović.

Njezina funkcija volonterska

Navodi da je njezina funkcija volonterska. "Obaveze ovise o meni samoj. Iako, ako se prihvatite takve funkcije - trebate raditi i raditi što je moguće više. Volonterska je funkcija, ne plaća se. Sve one spekulacije koje sam vidjela o velikoj plaći - zaboravite. Zbog toga nisam ni ulazila u sve ovo već zato što volim sport, želim promicati sport, vrijednosti olimpizma i UN-a. Aktivirat ću se kolikogod mi to vrijeme bude dopuštalo jer sam u međuvremenu postala članicom nekoliko upravnih vijeća, raznih think-thank grupa diljem svijeta. Ali to mi je i cilj - raditi više globalno nego lokalno", navela je Grabar-Kitarović.

Kako je rekla - misli da će ova funkcija biti ležernija. "Iako jednako odgovorna i jednako zahtjevna. Svakako, zahtjevat će jako puno rada i javnih nastupa, pretpostavljam", opisala je Grabar-Kitarović.

Navodi da trenutno zbog koronavirusa radi od doma. "Samoizolacija, korona, mjere distanciranja... Pokušavam u kući napraviti koliko mogu, pokušavam raditi na doktoratu koliko mogu, pomoći djeci u ovo vrijeme. Pokušavamo popuniti vrijeme da život ne bi bio život samo iz dana u dan nego da ga doista i živimo", zaključila je Grabar-Kitarović.