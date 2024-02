Iz udruge LORI: "Ovo je samo jedan pokušaj privlačenja pažnje, ali s namjerom da se diskriminira"

Promjena spola je nova tema kojom se odlučila pozabaviti udruga U ime obitelji, pa su pokucali na vrata Ustavnog suda. Željka Markić traži da se usvoji poseban zakon jer broj promjena spola u Hrvatskoj raste. Što o svemu tome misle oni koji svakodnevno rade s transrodnim osobama doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar u razgovoru s Antonijom Stojanović Almesberger iz udruge LORI.

Stručnjaci se godinama zalažu da se promjena spola uredi zakonom.

"Transrodne osobe nemaju mogućnost ostvariti sva svoja prava. Moram reći da, nažalost, ovakva inicijativa zapravo započinje na diskriminaciji gej i transrodnih osoba. To je samo jedan pokušaj privlačenja pažnje, ali s namjerom da se diskriminira, u ovom slučaju transrodne osobe. To u konačnici ima negativne posljedice na same trans ljude u Hrvatskoj jer se nakon ovakvih medijskih istupa zaoštravaju stavovi opće javnosti i veće je nasilje i diskriminacija s kojima se suočavaju i zato je opasno govoriti o ljudima kao o nekom povećavajućem trendu", kaže Stojanović Almesberger i dodaje da je to dehumanizirajuće.

Iz udruge LORI nadaju se da će hrvatske institucije biti efikasne i zakonski urediti da sve transrodne osobe imaju zakone kao i ostali građani.

"Taj zakon bi idealno omogućio svim transrodnim osobama da konačno ostvare sva svoja prava u Hrvatskoj, a tu je jako važno spomenuti da ako i ima više zahtjeva za prilagodbom roda u odnosu na prije par godina, to je zapravo odlično jer znači da institucije u RH rade svoj posao i ljudi su više osnaženi zatražiti svoja prava, a na nama kao demokratskom društvu je da im omogućimo da budu jednaki u dostojanstvu i pravima", zaključila je Antonija Stojanović Almesberger.

