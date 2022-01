Na zagrebačkoj Trešnjevci pojavili su se antisemitski plakati. O svemu smo obavijestili Grad Zagreb i zagrebačku policiju, a odmah smo dobili i povratne informacije o slučaju. Isti dan, plakati istovjetnog sadržaja preplavili su i Miami Beach.

Na području zagrebačke Trešnjevke ovih dana pojavili su se antisemitski plakati. Na njima se nalaze imena i prezimena ljudi za koje se tvrdi da su povezani s pandemijom COVID-19.

Tako se na listi mogu pronaći direktorica Centra za sprječavanje i kontrolu bolesti (CDC) Rochelle Walensky, izvršni direktor Pfizera Albert Bourla, tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Sjedinjenih Američkih Država Xavier Beccera i mnogi drugi.

Nakon upita portala DNEVNIK.hr nadležnim službama, u nedjelju nam je rečeno da su plakati uklonjeni.

U Židovskoj općini Zagreb potvrđuju kako se radi o tipičnom govoru mržnje usmjerenom protiv židovske zajednice, a koji je, po svemu sudeći, poprimio svjetske razmjere. Naime, u nedjelju su istovjetni plakati razbacani diljem dvorišta pripadnika Židovske općine u Miami Beachu. Gradonačelnik je odmah pokrenuo istragu, a u cijelom gradu pojačan je nadzor.

"Nedvojbeno je u pitanju šira akcija antisemitskog karaktera koju koriste razne vrste ultradesnih neonacističkih organizacija, sklone različitim teorijama zavjere. U pitanju je govor mržnje, odnosno poruke čiji je cilj širenje mržnje u odnosu na pripadnike židovske zajednice", naglasio je potpredsjednik Židovske općine Zagreb Saša Cvetković te podsjetio kako se već neko vrijeme u tzv. antivakserskim krugovima Davidova zvijezda koristi u kontekstu "obilježavanja" necijepljenih osoba.

No, za razliku od Miamija, u Zagrebu, koliko je poznato, nije poduzeta šira akcija. Iz Policijske uprave zagrebačke tek je potvrđeno da je u tijeku kriminalističko istraživanje.

U Židosvkoj općini podsjećaju kako su i prethodni plakati koji su nosili poruke mržnje u ondosu na pripadnike židovske zajednice znali ostati nedirnuti, tek manji broj bio bi uklonjen. Također, napominju i da isti modus koriste neonacističke skupine diljem Europe i Amerike.

Na plakatu se navodi da je svima zajednička stvar to što su Židovi te da su svi aspekti navodne COVID agende židovski. Tekst plakata prenosimo u cjelosti:

"Svaki pojedini aspekt COVID agende je židovski:

Direktorica CDC-a - Rochelle Walensky

Zamjenica direktora CDC-a – Anne Schuchat

Šefica osoblja CDC-a – Sherri Berger

Glavni medicinski službenik - Mitchell Wolfe

Direktor CDC-a u Washingtonu – Jeff Reczek

Koordinator Bijele kuće za koroanvirus - Jeff Zients

Viši savjetnik za COVID – Andy Slavitt

Tajnik Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi SAD-a - Xavier Beccera

Pomoćnica tajnika Ministarstva zdravstva SAD-a – Rachel Levine

Izvršni direktor Pfizera - Albert Bourla

Šef znanstvenika Pfizera – Mikael Dolsten

Šef znanstvenika Moderne – Tal Zaks

Direktor Blackrocka – Larry Fink

Predsjednik Blackrocka – Rob Kapito

Direktor Vanguarda – Mortimer J. Buckley

Blackrock i Vanguard su dva najveća dioničara Pfizera i Glaxosmithklinea kao i praktički cijelog MSM-a. Sjetite se… oni koji su se prepirali da „ako si protiv lockdowna, onda si protiv državne vlasti su doslovno Shabbos goyji koji provode želje Židova, svjesno ili nesvjesno."

Inače, Shabbos goy su osobe koje nisu Židovi, ali su ih zaposlili Židovi te oni izvršavaju određene poslove koje Židovi ne mogu raditi nedjeljom jer im je to zabranjeno vjerskim zakonom.

Policija objavila detalje: Izboden muškarac na Knežiji, jedna osoba u postaji. Građani: ''Nije mi baš ugodno...''

Riješen misterij nestanka starog 30 godina: Pronađen muškarac s dubrovačkog područja

This morning hundreds of homes in our community found plastic bags outside their homes filled with a hateful anti-Semitic flyer and small pebbles. @MiamiBeachPD is actively investigating to determine their origin. As a precaution we’ve increased patrols in our neighborhoods and… pic.twitter.com/5bx0RvnRoD