Dopisnik Al-jazeere iz Washingtona Ivica Puljić u svojoj novinarskoj karijeri, kaže, nije nikada vidio niti čuo ništa slično ono što se u petak događalo u Bijeloj kući kada je Donald Trump primio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Bio sam bezbroj puta u Bijeloj kući, pa i jučer, i u Ovalnom uredu. Ovo je najveći skandal u poijesti Amerike uključujući ono čime su se svojedobno bavili predsjednik Clinton i Monica Lewinski", sarkastično je komentirao Puljić.

Svađa Trumpa i Zelenskog odjeknula svijetom - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Smatra da je vrlo moguće da je agresivni nasrtaj na Zelenskog bio planiran.

"Trump i Vance, dvojica najmoćnijih ljudi svijeta su svoju agresivnost strovalili na čovjeka čija je zemlja u ratu, napadnuta je, ljudi ginu. On je umoran, godinama pod stresom, a i najvažnije, engleski mu nije materinji jezik. Još na ulazu provokacija ''kako se dotjerao", primjetio je Puljić i dodao kako mu je sve to gledati bilo prilično bolno.

Svađa Trumpa i Zelenskog odjeknula svijetom - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Ispričao je i kako izvjestitelji AP-a i Reutersa nisu smjeli ući u Ovalni ured, dok je izvjestitelj ruskog TASS-a smio.

"On je uživo na svojem telefonu prenosio što se događalo unutra, jer ono što ste vidjeli je bila snimka, a to se ne smije. Tek kada su ga drugi novinari pitali što to radi bio je zamoljen da ode", ispričao je Puljić.

Svađa Trumpa i Zelenskog odjeknula svijetom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Kazao je kako je Zelenski u intervjuu za Fox News naglasio da odnos SAD-a i Ukrajine može biti spašen te da to nije odnos dvoje ljudi nego dvije nacije.

"Amerika je oko ovog pitanja ideološki podijeljena, a Trump je bijesan jer su europski čelnici toliko uz Zelenskog. Navodno se čulo kako u Bijeloj kući viče "Ovo je trebao biti moj dogovor, ja želim Nobelovu nagradu". On želi da ju zaista dobije", kazao je Puljić i javljanje iz Washingtona završio rečenicom Winstona Churchilla: "Uvijek možete računati da će Amerikanci učiniti pravu stvar – nakon što su pokušali sve ostalo."

Pročitajte i ovo Mirno more, kapetane Dalmacija tuguje: Preminuo omiljeni kapetan, zapovjednik broda Jadrolinije

Pročitajte i ovo Diplomatski debakl On je Zelenskom rekao da napusti Bijelu kuću: "Nije ni shvatio što se dogodilo, a njegov tim bio je u suzama..."