Iako se očekivao stav premijera Andreja Plenkovića o aferi "savjetnici" u Agrokoru, ni stava ni konkretnog poteza zbog angažmana bivše tvrtke Ante Ramljaka, kao i visokih honorara - još nema. Premijer se tek susreo s Ramljakom, a odluka će pasti nakon analize troškova spornih ugovora. Svoj potez zbog savjetnika povukao je Ivica Todorić.

Smrknutih lica, šest dana nakon izbijanja afere, Plenković i Ramljak u Banskim dvorima. Prije nego je otišao u Strasbourg - Premijer je od Ramljaka dobio tražene dokumente. ''Dokumenti koji su dostavljeni detaljno će se analizirati, te će nakon toga Vlada odlučiti o daljnjim koracima'', priopćili su iz Vlade.

Zbog savjetnika - u akciji je bjegunac Ivica Todorić. Podnio je novu kaznenu prijavu protiv Ramljaka.

''On smatra da su višestruko premašeni iznosi, koji se daju inače savjetnicima s jedne strane. A s druge strane da se to mjesto savjetnika dobivala isključivo na temelju poznanstva'', rekla je odvjetnica Jadranka Sloković.

Tomislav Matić i Ante Ramljak bivši su partneri u tvrtki Texo Management. Texo sada radi kao podizvođač za Alixpartners. Javnost je šokirao tjedni iznos koji primaju - viši od 240 tisuća kuna. Pita li se ministra energetike Tomislava Ćorića - Ramljak je pogriješio.

''Da sam ja na mjestu Ramljak ja ne bi dopustio angažman moje bivše tvrtke na ovim poslovima, međutim o konkretnim drugim detaljima nisam upoznat'', rekao je Ćorić. Je li angažman tvrtke Texo počeo samo dan poslije potpisanog ugovora s AlixPartners, te koliki mjesečni iznos dobivaju - iz Agrorora nam nisu odgovorili.

Martina Dalić ovako ih je pravdala za Dnevnik Nove TV: ''Tvrtke koje su angažirane u prvih nekoliko tjedana radile bez naknade i pomagale. S obzirom da je gospodin Beveridge u tih nekoliko tjedana mogao vidjeti i njihove rezultate rada, kaže, odlučio ih je sam angažirati.''

Vjerovničko vijeće i dalje je na Ramljakovoj strani. ''Imali smo više ponuda na stolu, ako vam kažem da su neke bile i višestruko više od ovih. I to je jedan od razloga zašto je prihvaćena ponuda koja je po kvaliteti bila tu negdje, ali višestruko jeftinija od drugih'' rekla je Marica Vidaković.

Mali dioničari još prije su zatražili Ramljakovu smjenu. Svoj prijedlog nagodbe predstavljaju u petak. Žele zadržati, procjenjuje se, najmanje 10 posto dionica u "novom" Agrokoru''.

''Vjerojatno ćemo biti uključeni u proces nagodbe, barem se nadam da ćemo biti uključeni. Možemo govoriti da se radi o nekim približnim brojaka, ali o točni u ovom trenutku je teško govoriti'', rekao je Miroslav Jeličić Purko iz udruge manjinskih dioničara Agrokora.

Obvezni mirovinski fondovi, koji se hvale rastom imovine, ne namjeravaju sudjelovati u roll-up kreditu, koji spominju mali dioničari. Uvjeravaju da ih slučaj Agrokor nije značajnije uzdrmao.

''Što se tiče samih uloga, mi još nešto u portfeljima imamo ali to je u ovim trenucima tako vrednovano da ne može imati značajan utjecaj na buduće prinose'', rekao je Damir Grbavac, predsjednik Udruge društava za upravljanje mirovinskim fondovima .

A kako će se rasplesti afera i koji će potez premijer povući - još nije poznato. S njim je na sastanku bila i ministrica Martina Dalić, koja će, doznajemo, zajedno s drugima analizirati troškove savjetnika.

Vlada će se morati očitovati o spornim poslovnim ugovorima. Znakovita je zadnja rečenica iz priopćenja u kojoj stoji da će premijer detaljno analizirati dostavljenu dokumentaciju. O istoj toj dokumentaciji već su ga izvijestili i potpredsjednica Dalić i Ante Ramljak osobno. Međutim, očito je da Andrej Plenković treba još neke informacije. Sam Ramljak se ne želi očitovati o ovoj temi. Ne želi javno govoriti. Potporu su mu dali privremeno vjerovničko vijeće i sindikati trgovine. Kažu da im je glavni cilj nagodba.

Nagodba bi mogla biti jak Ramljakov adut. On je svjestan, ukoliko ga Vlada odluči smijeniti, da bi se cijeli proces nagodbe mogao produžiti za nekoliko mjeseci. Pitanje je imaju li zainteresirane strane u ovom postupku toliko vremena čekati.

Dok se čeka stav Vlade, pljušte kaznene prijave na sve strane, svatko protiv svakoga. Sve je počelo od Bože Petrova. Nastavilo se preko banaka do Ivice Todorića i samog Ante Ramljaka. Ponovno se oglasila i udruga malih dioničara koja tvrdi da je najgore prošla u cijelom ovom procesu jer su njihove dionice vrtoglavo izgubile vrijednost. Podnijeli su novi podnesak Hanfi. Obratili su se i Europskoj regulatornoj agenciji od koje traže da izvrši pritisak na Hanfu i natjera ih da konačno govori na sve te njihove podneske jer Hanfa do sada to nije napravila, po njihovim riječima, ni u jednom jedinom slučaju.

