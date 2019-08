Zagrebački gradonačelnik u ponedjeljak je u Kninu znakovito rekao da ''Hrvatskoj treba novi Franjo Tuđman'' i da ''od rujna u Hrvatskoj više ništa neće biti isto''.

"Kao što je Hrvatska stvorena krvlju hrvatskih branitelja na ujedinjenosti domovinske i iseljene Hrvatske, na hrvatskoj podlozi koju je inaugurirao pokojni prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, danas je Hrvatskoj potreban novi Tuđman", kazao je Milan Bandić novinarima u ponedjeljak na obilježavanju 24. obljetnice oslobodilačke Vojno redarstvene operacije "Oluja".

"Hrvatskoj je potreban novi Tuđman, čovjek koji će lupiti šakom o stol i koji će ujedniti ljude na tragu rada, znanja, demografske obnove i solidarnosti", ustvrdio je zagrebački gradonačelnik.

Odbio je komentirati kandidate za predsjednika Republike.

"Nikoga ne komentiram, a nešto će biti, nešto ću reći krajem devetog mjeseca, nakon toga neće ništa biti isto", kazao je zagrebački gradonačelnik.

Bandić: "Danas je Hrvatskoj potreban novi Franjo Tuđman, nakon rujna ništa neće biti isto"

Neki su to protumačili kao nagovještaj kandidature za predsjedničke izbore. Anka Mrak Taritaš, saborska zastupnica, zastupnica u zagrebačkoj Gradskoj skupštini i predsjednica GLAS-a misli da je upečatljivo to što je Bandić rekao te da se poveo za primjerom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koja do obljetnice Oluje nije jasno rekla da će u utrku za drugi mandat nego je mjesecima najavljivala da će to učiniti "jednog lijepog dana".

"I gospodin Milan Bandć preuzeo je taj pristup. No on je u oprečnosti sa realnošću i sebe sada vidi kao centralnu figuru hrvatske političke scene, zvijezdu repaticu koja će donijeti promjene", objašnjava Mrak Taritaš koja misli da Bandiću profiliranje na državnoj sceni ne polazi za rukom.

"Sjetite se samo njegovih skupljanja žetončića što je bilo krajnje neprimjereno. On profiliranje pokušava na izborima, ali ne zaboravimo i kako je obećavao da će riješiti Imunološki zavod. To se nikada nije dogodilo. Zatim bolnice u Blatu koje ni danas nema", podsjeća Mrak Taritaš koja vjeruje da je zagrebački gradonačelnik zaista najavio kandidaturu,

"Ništa što on kaže nije slučajno, ili se radi o nekoj trgovini s vladajućima, nekom dealu sa Plenkovićem i HDZ-om, ili želi reći nešto čime bi realizirao neku svoju osobnu korist, a na kraju će sve platiti građani Zagreba. Svaki put kad on uđe u neku kampanju, cijene karata javnog prijevoza pojeftine. No i to se negdje mora nekako platiti. Sjetite se i plakata na koje smo upozoravali za vrijeme kampanja za EU izbore. Možemo slobodno reći da su građani platili i njegovu kampanju za europske izbore", misli predsjednica GLAS-a.

Milanović o predsjedničinu govoru na kninskoj tvrđavi: ''To je fejk. Vrijeme je da prekinemo prevaru koja se prodaje ljudima''

"U ovoj kampanji već sad imamo 11 kandidata, ali borba će se voditi između sadašnje predsjednice, gospodina Milanovića i gospodina Miroslava Škore. Ostali će se boriti za sitniš pa mislim da i gospodina Bandića čeka fijasko", zaključuje Anka Mrak Taritaš.

SDP-ov Gordan Maras tvrdi da je Bandićeva najava neozbiljna.

"Neozbiljno je tako nešto reći i ostati da visi u zraku", kaže Maras koji je također podsjetio na dosadašnje Bandićeve kandidature na nacionalnim izborima. Mislim i da Bandić neće pomrsiti račune HDZ-u i aktualnoj predsjednici, s obzirom da bi dio glasova eventualno mogao uzeti Kolindi Grabar-Kitarović.

Plenković najavio da će Predsjednica u utrku po još jedan mandat: Grabar-Kitarović će biti kandidatkinja HDZ-a

"Mislim da se nitko neće ljutiti. Badnić će možda malo zamutiti vodu, ali ona će i dalje ostati kristalno čista", zaključio je Maras.

Osim kandidatura na lokalnim i parlamentarnim izborima, Milan Bandić iza sebe ima i kandidaturu na predsjedničkim izborima 2009. I došao je do 2. kruga. Izgubio je od Ive Josipovića.

videogallery_id570698>