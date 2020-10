Tužiteljica kod čijeg je supruga pronađeno 4,5 milijuna kuna, za koje Uskok sumnja da su Kovačevićevi, podnijela je zahtjev za razrješenjem. Sve analizira Andrija Jarak.

Ujedinjena saborska oporba predstavila je nacrt istražnog povjerenstva, HDZ još razmišlja hoće li dati zeleno svjetlo. Dok se to čeka, tužiteljica kod čijeg je supruga pronađeno 4,5 milijuna kuna, za koje Uskok sumnja da su Kovačevićevi, podnijela je zahtjev za razrješenjem.

Kada će se odlučivati o sudbini zamjenice županijskog državnog odvjetnika i tko odlučuje o tome, analizira reporter Nove TV Andrija Jarak.

"O zahtjevu odlučuje Državno odvjetničko vijeće koje ima jedanaest članova. I to sedam zamjenika državnih odvjetnika, dva zastupnika Hrvatskoga sabora, od kojih je jedan iz redova oporbe, i dva sveučilišna profesora pravnih znanosti. Oni će o ovom zahtjevu odlučivati na idućoj sjednici. Iz dosadašnjeg rada vidljivo je da oni u pravilu prihvaćaju zahtjev za razrješenje", objašnjava Jarak.

Dodaje da, ako je razriješe, zamjenica više neće moći raditi u sustavu DORH-a.

"Proširenje istrage kojim je zahvaćen suprug zamjenice županijskog državnog odvjetništva novi je krak afere Janaf", dodaje Jarak.

"Terete ga da je sakrivao Kovačevićev novac i to četiri i pol milijuna kuna iako je znao da je taj novac bez pokrića odnosno da je stečen na nezakonit način. I on, supruga i odvjetnik tvrde da je novac njegov a ne Kovačevićev te da je stečen zaradom i nasljedstvom kao i da će to dokazati. Puklinovi odvjetnici najavili su da će tražiti dodatna vještačenja kako bi dokazali da je novac njegov. Iako Puklin tvrdi da je riječ o njegovoj zaradi i nasljedstvu, ipak je prijavljen za pranje novca.

"Po onome što do sad znamo, ključni dokaz datira od 16. rujna. Dakle, dan prije nego je uhićen Kovačević. Onda su tajnim mjerama praćenja i prisluškivanja najprije presreli njihov razgovor, a potom i susret. Na kojem je Kovačević zamolio Puklina da skloni taj novac kod sebe što je ovaj i napravio. Riječ je o iznosu od 4,5 milijuna kuna. Epilog svega je da je njegova supruga, zamjenica županijskog državnog odvjetnika zatražila razrješenje, a on sam zadario prijavu za pranje novca. Kovačevićev odvjetnik Ivo Farčić izjavio je kako njegov klijent negira krivnju za ovo kazneno djelo, kao i povezanost s novcem pronađenim u Puklinovom stanu. Kovačević nakon sinoćnjeg pretresa još nije ispitan na ove okolnosti. No s obzirom da je u čeliji, nema žurnosti, mogu ga pozvati bilo kad da da iskaz", zaključuje Jarak.

