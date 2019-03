Andrej Rehak na Facebooku je podijelio negativno iskustvo sa zagrebačkom policijom koje je doživio za vrijeme navodne racije u klubu Funku u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici. Za DNEVNIK.hr komentirao je što je u subotu proživio s 18-godišnjim sinom Reneom i njegovim prijateljem Makom Martićem.

U objavi na Facebooku Rehak je napisao da je u klub ''umarširao kordon od 30-ak potpuno oklopljenih i naoružanih interventnih policajaca''. Policajci su, piše Andrej Rehak, bili izrazito nasilno prema njemu, njegovu sinu i sinovu prijatelju, a naposljetku su završili u policijskoj postaji.

Rehak je u objavi napisao da je u klubu Funk njegova kći slavila rođendan, kada su mu se između 22 i 23 sata pridružili sin i njegov prijatelj.

''Prije nego što sam uspio pozvati nam rundu, kroz vrata kluba umarširao je kordon od nekih tridesetak potpuno oklopljenih i naoružanih interventnih policajaca. Poput crnih pijuna, rasporedili su se na svakom metru i na sva tri flora kluba. Udarac pendrekom po stolu i naređenje da nitko ne napušta svoje mjesto. Potom su ušli poreznici koji su zatražili poslovne knjige i policajci u civilu koji su skupljali osobne iskaznice.

Iako se u funku pušta glasna, ali uvijek kvalitetna muzika, to je nekakva oaza 'reda i mira' gdje se mogu sresti filmaši, kazalištarci, likovnjaci, glazbenjaci, filozofi, gejevi, lezbe… opasni likovi uglavnom.

I ta oaza 'reda i mira' poremetila se sada u mjesto tihe jeze, nevjerice i straha. Rekao sam Reneu i Maku kako me ova nepotrebno predimenzionirana demonstracija sile i represije podsjeća na ono kako zamišljam njemačku trideset treće kada su nacisti došli na vlast. Legitimirali su nas i nakon nekog vremena vratili iskaznice.

Policajci priveli i djevojku koja je svjedočila nasilju

Onda je Mak, po nagonu prirode, otišao na WC… Policajac je međutim, u nastupnom govoru, jasno bio naredio da nitko ne napušta svoje mjesto… Nisam siguran koliko se ljudi u toj situaciji intenzivnog šoka sjećalo njegovauvodnog govora… Nekoliko sekundi kasnije svjedočili smo sceni u kojoj dva interventna policajca u punoj borbenoj spremi interveniraju na Maku tako da ga onim zahvatom ruke iza leđa izguruju van. Krenuo sam automatski za njima… i zapravo napustio svoje mjesto.

Onda su zgrabili mene, izveli me van i započeli sa brutalnim, potpuno nepotrebnim i neopravdanim tretmanom. Rene je pojurio za mnom… i napustio svoje mjesto… pa su zgrabili i njega i započeli sa tretmanom. Bespomoćan, gledao sam kako mi pomahnitali specijalci tuku sina. Rene je trenirao džudo i vješto im je migoljio pa su ga u jednom trenutku obrađivala četvorica u kornjača oklopima, a on im je i dalje migoljio. Plakao sam od nemoći i ponosa gledajući svog hrabrog sina kako ne želi klonuti jer mu tuku tatu. A meni su tukli njega...

(...)

Pojavila se tada jedna lijepa mlada djevojka, slučajni prolaznik. Možda je išla kući poslije neke ugodno provedene večeri. I onda je vidjela brutalnu scenu u kojoj četiri interventna policajca u oklopima navlače nekog mladića. Trebala je naprosto proći i okrenuti glavu. Ne ometati djelovanje organa javnog reda i mira. Biti poslušna građanka koja poštuje sustav. Jer instrumenti sustava samo su radili svoj posao... Ali nije prošla i nije okrenula glavu, nego je vrisnula na njih moćnike'', stoji u objavi. U nastavku Rehak opisuje kako su dvojica ili trojica policajaca grubo uhvatila i vukla po stepenicama djevojku Martinu Bonačić.

Majka objavila fotografije ozljeda

''I kako se ona otimala, tako su oni pojačavali svoju represiju. Brutalni horor… Svjedočiti takvom padu vrijednosti, humanosti, muškosti… Tada sam potpuno klonuo i dao ovoj dvojici da mi savinu ruke i stave lisice.

Priča u policijskoj stanici priča je za sebe, ali neću sada o njoj. Ah, da, na saslušanju u sobi punoj interventnih policajaca u oklopima, jedan od njih mi je rekao kako moram biti sretan što živimo u demokraciji. U srednjem bi vas vijeku, veli on, spalili. … Martina Bonačić (djevojka hrabrost), Mak Murtić, Rene Rehak i ja, u svitanje nedjelje, napustili smo policijsku postaju s prekršajnim prijavama za remećenje javnog reda i mira'', napisao je Rehak.

Majka Renea Rehaka na svom je profilu na Facebooku objavila nekoliko fotografija ozlijeđenog mladića na kojima su vidljive rane na vratu i rukama.

Majka mladića u komentarima je napisala kako joj nitko iz policije nije javio da joj je sin u postaji, a isto je potvrdio i njegov otac. ''On ih je, pošto su nam uzeli mobitele i ugasili, tražio da se javi mami, no nisu mu dali telefon, tako da ih je zamolio da joj on javi da je tu jer živi s majkom i još je školarac. Oni to nisu napravili'', rekao je za DNEVNIK.hr Andrej Rehak.

Rehak nam je ispričao kako u postaji njih trojica nisu bili jedini, nego su se tamo našli i mladići koje je policija privela ranije i prema kojima su, kaže Rehak, također bili vrlo nasilni. ''Mi smo tamo bili u situaciji u kojoj nema nikakvog mrdanja ni komunikacije. Nekakvi dječaci koje smo sreli u toj sobi s rešetkama su bili privedeni zbog testiranja na alkohol, bili su na ulici. To su neki 20-godišnjaci, isto muzičari. Tom jednom momku nisu dali da ide na WC. On je jedno pet sati tamo bio. U jednom trenutku je počeo lupati na vrata da ga puste na WC.

''To su likovi kratkog fitilja''

A onda je ušao jedan grmelj, zaista jedan krupan lik. A taj dječak je bio prilično sitan. I taj policajac, mogao mu je biti tata, onako ga je primio onim opasnim zahvatom za uši, koji je, zapravo, vrlo pogibeljan, ali ne ostavlja tragove. To je bilo toliko zvjerski, taj njegov ulaz. On je ušao, primio maloga i uza zid. 'Još jednom mi lupi, dogodit će se' i... tri točkice. Međutim, mali ga je onako gledao: 'Možeš mi biti tata, lupi me. Sram te bilo. Pogledaj sebe, a pogledaj mene.'

Ono što mi je u cijeloj priči proizvelo taj jedan baš strah jest to da su to likovi vrlo, vrlo, vrlo kratkog fitilja. Eto, ova situacija s ovim momkom prilično je ilustrativna. A naoružani su, nose pištolje i hodaju gradom. Nije ugodno imati to saznanje da smo okruženi njima, to je bilo zaista manijakalno ponašanje, bez ikakvog pretjerivanja. To su nekontrolirani, podivljali, ne znam... U svom životu baš ne susrećem takve ljude. Ne gledam puno televiziju, pa sam možda pao s Marsa, ali ono, to je tako jedna potpuno nova percepcija'', rekao je Rehak.

"Ne možeš protiv policije"

O prijavi načina na koji su se prema njima ponijeli policajci, Rehak je rekao da razmišlja, ali tek nakon razgovora s odvjetnikom. ''Ja se sad trebam malo konzultirati s nekim odvjetnikom. Naravno da većina ljudi kaže: 'Nemoj se u to upuštati. Ne možeš protiv policije.' Međutim, nekako mi to nije argument koji će učiniti da ja sad promijenim mišljenje. Naravno, to je sad stvar koju zaista treba sankcionirati na sve moguće načine, ne zato da bi čovjek imao neko zadovoljstvo, nego da se takve stvari nikad više ne ponove.

Potrebno je nešto zaista radikalno promijeniti, naravno u mnogočemu, ali konkretno u ovom sustavu. Vrlo, vrlo, vrlo represivna policija. To nije policija koja čuva i štiti, nego policija koja ugnjetava po naređenju ne znam točno koga. Ali ugnjetava zapravo one koji ju uzdržavaju, ugnjetava svoje hranitelje, to jest narod, radne ljude, građane'', rekao je i naglasio da ne želi da ovo bude ''neki događaj koji se dogodio i nestao u nekom zaboravu, nego da bude barem neki mali inicijator nekakve, bilo kakve, promjene.''

Policijskoj upravi zagrebačkoj poslali smo upit o ovom događaju te ćemo ga objaviti po prispjeću.