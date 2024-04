Plenković: ''Milanović lupa bez veze, a moj prvi video na TikToku je bio rekordan''

"Kao turistička zemlja našli smo balans, koncept sa 16 radnih nedjelja koje omogućuju da u najintenzivnijoj sezoni, od 1. lipnja do 30. rujna, da svi dućani ako dobro planiraju mogu raditi sva ta četiri mjeseca i ostvariti veće prihode", rekao je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković u Maksimiru na druženju s građanima, sportašima i članovima HDZ-a.

"Veliki urbani centri gdje su ljudi navikli dio aktivnosti nedjeljom provoditi u trgovinama, uvijek se može naći dovoljan broj onih koji rade, no vidimo da su se nakon par mjeseci navikli", dodao je.

Upitan za mogućnost izmjene Zakona o trgovini i neradne nedjelje u korist malih trgovaca rekao je da razumije pitanje malih trgovina, no "ako napravite iznimke koje ruše koncept da svi imaju jednake šanse, što se dogodilo. Stručnjaci pažljivo prate situaciju, ali u ovom trenutku nije realno da nešto mijenjamo."

Komentirajući ostavku šefa splitske policije, načelnika Slobodana Marendića, ustvrdio je da je jako loše da uopće imamo takve nasilne situacije, te se nada da će se žrtva napada oporaviti.

O Milanovićevim tvrdnjama da je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koristio državna sredstva za gradnju lukobrana jer njegov otac tamo ima restoran rekao je da je to izgrađeno za vrijeme SDP-a.

"On lupa bez veze. To što on govori, može trpjeti samo najuži krug njegovih prijatelja i rodbine, nitko drugi tko ima zdrav razum". Upitan je li Butković pogodovao ocu i bratu rekao je "Ma dajte, molim vas."

Također je rekao da kad obilazi Hrvatsku u kampanji vidi da je atmosfera jako dobra i da "nema katastrofe o kakvoj govore kršitelji Ustava i njihovi jataci".

Ustvrdio je i da je njegov prvi video na TikToku bio "rekordan" po broju pregleda, te da se kroz tu platformu diže svijest o izborima krugu ljudi koji slabije prati mainstream medije, a i približavaju se mladima.