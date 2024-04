Darivatelji stajali u redovima: "Stvarno nekome možemo spasiti život..."

Na makarskoj rivi u subotu se održavao javni upis u registar donora matičnih stanica.

"Hvalevrijedna akcija, pa evo ako kome možemo pomoć, bilo bi mi drago", rekao je Ivan.



"Zašto ne bih došao? Petnaest minuta svoga vremena i to je to", podjestio je Boris, dok Jure kaže kako je dobrovoljno donirao krv četrdesetak puta. "Ako mogu spasiti nečiji život, to je lijepo", dodao je.

Zbog poziva Zaklade Ana Rukavina čekalo se u redovima. Odazvali su se i oni svježe punoljetni.

"Tek kad sam pročitala sve o tome sam shvatila da stvarno možemo spasiti nečiji život, a nama tih sedam mililitara krvi stvarno ne znači ništa", rekla je Marta Mišković.

Interes za ovom akcijom ni u njezinoj osamnaestoj godini ne posustaje.

"Jedna riječ: emocija. I to je nešto što pokreće cijelu Zakladu i to je nešto što vam pokreće i volontere. To je rijetkost u današnjem vremenu u kojem živimo. Od novih tehnologija do ubrzanih vijesti, ono što je jučer bilo danas je već stara vijest. Tako da je jako teško to zadržati, ali evo vidite iza nas plodove rada", rekao je zadovoljan Miroslav Dudaš iz Crvenog križa u Makarskoj.

Nakon potvrde o podudarnosti matičnih stanica dva su načina doniranja: iz periferne cirkulacije ili koštane srži.

"Oba postupka su bezbolna. Možda ovo iz koštane srži zdjelice izgleda da je nešto bolno, ali to se radi pod općom anestezijom i darivatelj ostaje pod nadzorom tri dana u bolnici", objasnila je Sandra Zeljković, voditeljica ureda Zaklade Ana Rukavina.

U umreženom svjetskom registru je više od četrdeset četiri milijuna uzoraka.

"Ono što se liječi matičnim stanicama događa se iznenada bilo kome i u bilo kojoj dobi. Najviše su pogođena djeca i to su tragedije za obitelj kada ne znaš gdje si, što si. I onda kad znaš da će netko iz tvog kraja, s tvog podnebolja biti možda potencijalni darivatelj, kada ti kao roditelj ili netko od rodbine nije, to je veliko olakšanje", rekla je Snježana Šimundža.

Šansu za život zahvaljujući hrvatskom registru dobile su sto sedamdeset dvije osobe.

