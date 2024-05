Grbin: "Nema boljeg ljepila od novca"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u četvrtak da buduću Vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta može srušiti jedino Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), a za koaliciju tih stranaka kaže da ih povezuje isključivo novac, odnosno financijski interesi, a ne programi.

"Kada vidimo koja su ministarstva tražena i dobivena, potpuno je jasno da se radi o financijskim interesima. Nema boljeg ljepila od novca, jedino što može srušiti tu Vladu u sljedeće četiri godine je EPPO", rekao je Grbin na zagrebačkom groblju Mirogoj, gdje je izaslanstvo SDP-a položilo vijence u povodu Dana pobjede nad fašizmom.

"Zato se Vlada bori protiv toga da EPPO ima nadležnost u slučaju Geodezija, kao i protiv toga da mediji mogu objavljivati informacije iz kaznenih i istražnih postupaka, koje doista jesu u interesu javnosti. Zato je instaliran Ivan Turudić, da prikrije slučajeve u kojima nije ukraden europski novac", kaže Grbin.

Predsjednik SDP-a ustvrdio je da u pregovorima između HDZ-a i DP nije bilo ni riječi o gorućem hrvatskom problemu, kao što je korupcija, niti je DP iskoristio pregovore kako bi na stol stavio izmjene nekoliko važnih zakona.

"Kad se sjetim gospode iz DP-a kako su s nama razgovarali o tome da maknemo 'lex AP' i Turudića, kako su protiv toga glasali u Hrvatskom saboru prije par mjeseci, a danas o tome ne izgovaraju ni riječi, mogu reći da je to degutantno i dodatno narušava povjerenje građana u politiku i političke procese", rekao je.

Grbin je prozvao i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca zbog toga što i "dalje brani 'lex AP' nakon što su objavljena dva poražavajuća izvješća o stanju slobode medija".

SDP nije s DP-om ni u jednom trenutku razgovarao o formiranju vlade, već samo o konstituiranju parlamenta na "određenim temeljima koji bi osigurali da doista počne borba protiv korupcije", ponovio je.

Raspodjela resora bit će sporna ako se radi o pogodovanju

Ističe da problem hrvatskog društva nisu ni položaj jedne nacionalne manjine niti financiranje jednog tjednika. Odnos prema nacionalnim manjinama nazvao je civilizacijskim, a ne ideološkim pitanjem.

"To što je HDZ popustio na tom pitanju i da se izabrani predstavnici nacionalnih manjina nisu spremni boriti za one koji su ih birali, to je ispod svake razine", kazao je.

Što se tiče raspodjele resora u budućoj Vladi, po kojoj DP dobiva demografiju, poljoprivredu i energetiku, Grbin ističe da je to stvar koalicijskog dogovora.

"Samo po sebi to nije sporno, ali bit će sporno ako se to iskoristi za pogodovanje nekome. Tada ćemo sve to morati gledati, paziti i kontrolirati, a napravili su sve što mogu da nama i medijima oduzmu alate koji bi trebali pomoći", poručio je.

Kada je riječ o unutarstranačkim izborima, predsjednik SDP-a kaže da će izborni procesi početi 10. lipnja, kada završe izbori za Europski parlament.

Ti izbori su važni, ističe Grbin i kao primjer navodi Zakon o radu koji je u katastrofalnu poziciju doveo platformske radnike. No, zbog EU on će se morati mijenjati u sljedeće dvije godine, ne bi li ti radnici dobili zaštitu kakvu je SDP tražio kad se zakon donosio.