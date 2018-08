Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se u petak u Dubrovniku s dubrovačko-neretvanskim županom Nikolom Dobroslavićem te gradonačelnicima i načelnicima, s kojima je razgovarao o ključnim projektima za razvoj najjužnije hrvatske županije.

"Čestitam gradonačelniku Frankoviću na dva vrijedna EU projekta. Projekt uređenja Lazareta, vrijedan 33 milijuna kuna, sjajan je za buduću još kvalitetniju kulturnu ponudu Dubrovnika. Veselim se što će projekt biti gotov do Feste svetog Vlaha. Dali smo potporu iz državnog proračuna tvrtki 'Libertas' za kupnju jedanaest novih autobusa, čime ćemo dobiti bolju uslugu u javnom prijevozu. To je sjajan primjer iskorištavanja financijskih sredstava Europske unije“, rekao je Plenković.

Dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić izjavio je kako jug Hrvatske očekuje, nakon realizacije Pelješkog mosta, nastavak procesa prometnog povezivanja.

"I dalje smo nepovezana županija, i to treba riješiti autocestom kako je navedeno u prostornim planovima. Dogovorili smo u tom smislu sastanak u Vladi s Hrvatskim cestama kako bismo vidjeli koji su najbolji načini rješavanja tog pitanja. Uz to, utvrdili smo kako je brza cesta od Dubrovnika do Zračne luke Dubrovnik i dalje apsolutni prioritet", rekao je Dobroslavić.

Dodao je kako je dobio potporu Vlade u projektu višenamjenskoga kongresnog centra u Dubrovniku koji bi se realizirao novcem iz EU fondova, a premijeru je predložio nastavak politike povratka institucija u Dubrovnik kao sjedište županije.

"Treba u Dubrovnik vratiti Carinsku upravu, HZZO, HZMO i Hrvatske ceste", istaknuo je Dobroslavić.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je premijeru predložio da se za idući Dan grada i Festu svetog Vlaha sjednica Vlade održi u Dubrovniku, a očekuje da bi se tada mogli riješiti mnogi problemi u tom gradu. (Hina)