Odgovarajući na pitanja novinara danas nakon koalicijskog sastanka, osim teme dana - zelenog svjetla za ulazak Hrvatske u Schengen, premijer Andrej Plenković komentirao je i izjave saborskog zastupnika Darija Zurovca (Fokus).

Zurovec je kazao kako je bilo "poziva i određenih pritisaka, kao i prijetnji institucijama i inspekcijama." Osim toga, premijer je odgovarao i na pitanje boji li se da neće uspjeti skupiti 101 glas.

"Ja mislim da bi se trebali bojati oni koji ne budu za. Ne budu za sudjelovanje misiji vojne pomoći Ukrajini. To će biti njihov pečat dugoročno. Što se tiče gospodina Zurovca. To moram reagirati. Koliko ja shvaćam, on kaže da je na njega netko radio pritisak. Ako je tako, onda ja imam veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritisak.

On je meni poslao poruku prije par dana. Ovo je malo indiskretno. Ali moram to reći da otklonimo te teme jer mi ide jako na živce da se tako nešto stvara u prostoru kao da je HDZ nekakav bully. Ja sad citiram, on će mi oprostiti indiskreciju. Mislim da je dobro da ovo kažem radi transparentnosti", rekao je premijer i krenuo čitati poruku:

"Kaže on meni 'Poštovanje, volio bih ako je moguće da popijemo kavu i konkretno porazgovaramo oko obuke vojnika slijedeći tjedan. Mogu se prilagodit oko termina i doći do zgrade Vlade s obzirom da imate više obaveza' Ja kažem otprilike da sam stalno na putu i da mogu najranije danas, u četvrtak, znate da smo bili u Katru, Tirani, Splitu..., ali da sam zadužio Branka Bačića da razgovara sa svim klubovima. Dakle, to je sve. Niti je Branko na njega radio pritisak, niti sam ja radio pritisak. Ako ima netko tko je radio pritisak ja moli gospodina Zurovca da me odmah nazove i kaže", prepričao je Plenković.

Premijer Plenković nakon odluke o ulasku Hrvatske u Schengen: "Ovo je ta velika godina. Pelješki most, euro i sada ovo"

Piloti vojnih aviona za Dnevnik Nove TV o padu MiG-a: "Sreća je bila da motor nije trenutačno stao"

Kazao je da mu je nejasno zašto se o obuci uopće raspravlja.

"Ovdje je stvar toliko jasna, toliko transparentna. I u konačnici, ovo je veliko sigurnosno pitanje u EU. Najvažnije", dodao je.

"Cijeli Zapad se solidarizirao bez presedana. Od svih članica EU-a, da Hrvatska, koja ima svježe iskustvo svih nas koji se sjećamo situacije od prije 30 godina, ima na sceni političke aktere koji imaju problem sa čim? Sa dva časnika u zapovjednoj strukturi? Sa 80-ak instruktora u rotacijama u Posljkoj ili Njemačkoj i 100-ak Ukrajinaca u Hrvatskoj? E ja to ne razumijem", kaže.

"Politička odgovornost za nedonošenje odluke neće biti na onome tko je glasao 'za', nego na onima koji će glasati za 'ne'. To će nositi na plećima 150 godina. Oni moraju sebe zapitati kako će hodati po cesti i ići na izbore ako će glasati protiv. To je pravo pitanje. Mi ne tražimo 101 glas, mi garantiramo za 77. Oni moraju sebe zapitati što će odlučiti. Kao članica EU, NATO-a, Schengena", dodao je Andrej Plenković.