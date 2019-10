Francuske vlasti objavile su kako više neće tražiti nestale pomorce s potonulog "Bourbon Rhodea". Obitelj je pozvala i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Plenkovića da im pomognu. Plenković je odgovorio.

Na apel obitelji hrvatskog pomorca Dina Miškića, nestalog u havariji broda "Bourbon Rhode", nakon što su u subotu čuli da je potraga za nestalim pomorcima obustavljena, u Zadru je odgovorio premijer Plenković.

"Vidio sam poruku, izražavam prije svega empatiju i razumijevanje članovima obitelji nestalog pomorca. Ono što znamo, znamo da smo cijelo vrijeme u kontaktu s francuskim vlasitima. Naše veleposlanstvo u Parizu je na dnevnoj bazi više puta i tražilo informacije, dobivalo, prosljeđivalo o svim elementima koji su se dogodili oko potonuća broda", rekao je Plenković i ponovio ono što je Ministarstvo vanjskih poslova navelo u priopćenju, da je pretraživana površina velika kao dvije Hrvatske.

"Nažalost, ta se nesreća dogodila praktički na sredini Atlantskog oceana. Imamo informaciju da je potraga tim sredstvima stala, ali to ne znači da bilo koji komercijalni brod koji će proći tim područjem nema obvezu motriti. U stalnoj smo komunikaciji s obitelji i francuskim vlastima i nastavit ćemo to. Međutim, kažem, ovaj pothvat koji je napravljen bio je, koliko shvaćam, najveća potraga takvih razmjera na tako velikom području do sada", rekao je Plenković.

Obitelj je šokirana krajem potrage

Nakon što su saznali da je obustavljena potraga za pomorcima nestalim nakon potonuća broda "Bourbon Rhode", javila se obitelj Dine Miškića.

“Obitelj je tijekom proteklih dana od tvrtke i iz drugih službenih kanala dobivala informacije kako će se za tri preostale splavi za spašavanje koje još nisu nađene tragati dok god postoji i najmanja šansa za pronalazak preživjelih. Tri splavi nisu nađene – a potraga je obustavljena nakon samo 7 dana!", prenosi Morski.hr.

"S time se ne možemo niti ćemo pomiriti! Apeliramo na premijera, predsjednicu i cijelu Vladu Republike Hrvatske da nam pomognu u ovoj borbi za nadu i za pronalazak prave istine o nesreći koja je uništila život 14 obitelji! Molimo da u ovoj mučnoj situaciji iskoristite sav svoj utjecaj kako bi se potraga nastavila do pronalaska 3 splavi. Kao predstavnici vlasti, molimo Vas – učinite sve što je u Vašoj moći da se dozna cijela istina i da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi u obitelji niti jednog hrvatskog pomorca!", zamolila je obitelj.

Nakon priopćenja francuskog kriznog stožera CROSS s Martiniquea da su obustavili potragu za nestalim članovima posade broda Boubron Rhode, javili su se i u Ministarstvu. Zahvalili su francuskim vlastima na potrazi.

Tegljač "Bourbon Rhode" potonuo je u Atlantiku krajem rujna. Na brodu je bilo 14 pomoraca, među njima i Hrvat Dino Miškić iz Šibenika.