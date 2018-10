Premijer Andrej Plenković komentirao je jučerašnji prosvjed u Vukovaru zbog nečinjenja povodom procesuiranja ratnih zločina.

"U ime Vlade i svih institucija mogu reći da je pitanje ratnih zločina, njihovo nezastarijevanje, nužnost istraživanja i procesuiranja trajna zadaća svih tijela koja su za to nadležna , prije svega policije i DORH-a, a onda i sudova. Znate da imamo četiri specijalizirana suda za ratne zločine, isto tako i državna odvjetništva. Brojni su procesi već dovedeni do kraja, neki još traju, a sigurno ima i onih koji nisu do kraja istraženi niti procesuirani. Smatram da je to zadaća kojom se te institucije trebaju baviti", kazao je premijer.

Na komentar kako je percepcija javnosti da se ratni zločini u Hrvatskoj presporo procesuiraju, premijer je poručio kako su "ministar pravosuđa i predstavnici DORH-a više puta kazali koliko je velik broj procesuiranih ratnih zločina u Hrvatskoj"

"Čini mi se da je došlo do diskrepancije između percepcije javnosti i realnosti. Procesuiranje ratnih zločina koji su se desili na teritoriju RH, a posebno na području Vukovara su se vodili pred hrvatskim, haškim i srpskim sudovima. Taj posao treba nastaviti", rekao je Plenković.

Upitan je li prosvjed u Vukovaru zapravo bio prosvjed protiv Vlade, Plenković je odgovorio kako je "bilo nekih koji su nastojali poslati i takve poruke".

"Ono što je za mene bilo bitno je čuti svjedočenja žrtava i da vodimo računa o sudbini onih koji su početkom Domovinskog rata izgubili sve te da tu poruku primimo znanju, osobito ona tijela koja trebaju procesuirati te zločine", rekao je premijer.

Na pitanje hoće li biti sankcija za HDZ-ovce koji su bili na prosvjedu, Plenković je tek kratko poručio kako za to ne vidi razloga.

Čestitao sudionicima vojne vježbe

Premijer Plenković i ministar obrane Damir Krstičević na Dugom Otoku su nazočili dijelu višednevne vojne vježbe „Velebit 18 – združena snaga".

Istaknuo je kako činjenica da je uključeno više od pet i pol tisuća vojnika pokazuje i odličnu pripremu i jako dobru organiziranost.

"Veselim se da i osobno vidim dio te operacije, ovdje na Dugom Otoku, i uvjeren sam da će i ono što predstoji danas popodne i sutra, završnica na Slunju, pokazati da Hrvatska, i sukladno svojoj strategiji nacionalne sigurnosti, ima sposobnosti štititi svoj teritorij na najučinkovitiji način, pridonositi međunarodnom miru i naravno ono što Hrvatska vojska često jest - biti potpora brojnim civilnim operacijama i potrebama tijekom godine", rekao je premijer čestitavši još jednom sudionicima operacije na organizaciji te vježbe.

Sveobuhvatna, združena, intergranska vježba svih postrojbi Hrvatske vojske "Velebit 18 – združena snaga", koja se u neprekidnom trajanju od 72 sata provodi na više lokacija u Hrvatskoj, počela je u subotu u vojarni „Josip Jović“ u Udbini.

Krstičević: "Najsloženija vježba nakon Domovinskog rata"

Zadovoljstvo provedbom vježbovnih aktivnosti i gađanja izrazio je i ministar Krstičević čestitavši svim sudionicima vježbe.

„Ponosan na sposobnosti koje je ovdje u Zapovjedništvu Jug pokazala Hrvatska ratna mornarica ispaljivanjem raketa RB-15B. U ovoj pomorskoj operaciji vidjeli smo spremnost, snagu i moć Hrvatske ratne mornarice i vrhunsko lansiranje rakete i pogodak ciljane mete s 30 kilometara“, izjavio je ministar Krstičević poručivši:

„Ovo je najsloženija vježba nakon Domovinskog rata u kojoj provjeravamo spremnost i sposobnost Hrvatske vojske i šaljemo poruku Hrvatskoj vojsci i svim građanima RH: Hrvatsku štiti moderna, jaka i respektabilna vojska koja je spremna izvršiti sve zadaće u funkciji obrane Republike Hrvatske i pomoći narodu u nevolji“.