O izjavi od dana ranije na kojoj je rekao da bi učiteljima trebalo podignuti plaće i 100 posto, premijer Plenković u subotu je rekao da se "nije radilo o sarkastičnosti" te da mu sve "djeluje kapriciozno".

Premijer Andrej Plenković u subotu je u Osijeku još jednom komentirao štrajk prosvjetnih radnika.

Na pitanje može li štrajk učitelja srušiti Vladu, Plenković je rekao da se ne radi o međusobno povezanim stvarima.

"Mi razgovaramo i sa sindikatima i s našim koalicijskim partnerima", rekao je Plenković, ponovivši da su u mandatu njegove vlade plaće u državnom i javnom sektoru porasle za 11,5 posto, a prosječna plaća za 840 kuna, prenosi N1.

Istaknuo je i da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja od 2016. do 2019. godine dobilo tri milijarde kuna. "Ako nekome u tri godine date tri milijarde, onda je to bitan resor", rekao je Plenković.

Novinari su premijera podsjetili i kako je u petak sarkastično govorio da bi najbolje bilo svima 100 posto podignuti plaće.

Objasnio je kako je morao poslati poruku te da su u mandatu ove Vlade unaprijeđeni svi ekonomski aspekti.

"Što je poanta? Ne radi se o sarkastičnosti. Svi bi mi povećali plaće, ali ako se daje kontinuirano, treba i to sagledati i uvažiti. Koji je to točno iznos kuna koji zaslužuje cirkularni štrajk? Malo mi to djeluje kapriciozno", rekao je Plenković, dodavši da koeficijent složenosti poslova, čije povećanje traže sindikati, nije predmet pregovora između sindikata i Vlade, ponovivši da to znači da nema pravne osnove za štrajk.

Na pitanje o odnosu sa HNS-om rekao je da razgovaraju non stop, a komentirao je i najavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave da postoji mogućnost da se kandidira za šefa HDZ-a.

"Dobro je imati ambicija", rekao je Plenković, dodavši da nije primijetio da je Penava odlučio izaći iz HDZ-a ne ispune li se njegovi zahtjevi.