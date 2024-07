Plenković otkrio kakav kandidat HDZ-a ide protiv Milanovića: "On će učiniti sve..."

Premijer Andrej Plenković rekao je da će HDZ u srijedu donijeti odluku o predsjedničkom kandidatu.

"Sazvali smo Predsjedništvo i ostala tijela stranke. Sutra ćemo donijeti odluku o predsjedničkom kandidatu, odnosno potpori kandidatu. Riječ je o kandidatu koji će čvrsto usidriti Hrvatsku u zapadni krug, Europsku uniju… i voditi politiku koja će nas voditi tamo gdje pripadamo. Bit će to kandidat koji će učiniti sve da se vrati kulturni dijalog i da prestanemo s ovom politikom koju je provodio kršitelj Ustava", rekao je Plenković nakon svečanosti u Zračnoj luci Franjo Tuđman, u koju je sletio prvi Airbus 220 iz nove flote Croatia Airlinesa.

Komentirao je i veliko povećanje plaća državnim dužnosnicima koje su i dalje tema.

"Trebamo staviti sa strane demagogiju i pogledati realno koliko su porasle prosječne, medijalne i minimalne plaće, koliko su rasle mirovine, gospodarstvo i BDP… U redu je da se to pitanje adresira. Govorim to kao netko tko je izabran kao zastupnik u Europski parlament, gdje sam se odrekao mnogo veće plaće. Mislim da je ovo bilo sasvim primjereno i u redu. Ovaj je posao zahtjevan i težak. Ovo se moralo napraviti nakon toliko godina. Ako smo svima povećali plaće, ako je narasla u privatnom sektoru, ne možemo mi ostati izolirani. Bez obzira na to je li to popularno ili nepopularno, tako je i neće se promijeniti", kazao je Plenković.

Dodao je kako je bilo ideja da se plaće povećaju i ranije, ali je on to odbio.

"Ovo je bilo krajnje vrijeme i nije napravljeno naglo, napravljeno je promišljeno. Ne vidim ni da se u oporbi itko buni jer svjesni su da ono nije bilo dobro. Razumijem da ćemo doživjeti određenu kritiku, ali nije to nešto što ne možemo podnijeti u ovom trenutku", zaključio je premijer.