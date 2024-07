Temeljem odluke Vlade o povećanju plaća državnih dužnosnika, neće rasti mjesečna primanja samo aktualnim dužnosnicima već i onima koji su svoju dužnost napustili i koriste pravo 6 plus 6.

Novi list piše da će rast plaća od 70 posto osjetiti i bivši saborski zastupnici, njih dvadesetak, koji su aktivirali to pravo pa će im naknada skočiti za oko 1500 eura!

Naime, Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika propisuje da dužnosnici, po prestanku obnašanja dužnosti, imaju pravo na naknadu u visini plaće koju ostvaruje dužnosnik na toj dužnosti. Znači, ne na plaću koju su imali dok su bili na dužnosti, nego na onu koju sada prima dužnosnik na njihovom mjestu.

No, ovotjedna odluka Vlade odrazit će se i na prihode, primjerice, bivšeg ministra obrane Marija Banožića koji je odstupio nakon prometne nesreće u kojoj je poginuo čovjek. On je poslije smjene putem svoje odvjetnice u studenom 2023. aktivirao 6 plus 6, pa će mu još četiri mjeseca stizati osjetno veća naknada koja će mu biti u razini polovine korigirane ministarske plaće, piše Novi list.