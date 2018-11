Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u subotu da se svi trebaju pokloniti žrtvama Vukovara i da je dobro da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ide u Vukovar.

Čelnik SDSS-a je odabrao otići danas u Vukovar, mi ćemo tamo kao Vlada u najvećoj mjeri biti sutra, a dio će biti u Škabrnji, kazao je Plenković novinarima tijekom obilaska 41. međunarodnog sajma knjiga i učila Interliber. "Čuli smo se sinoć, on me obavijestio o odluci koju je donio," kazao je Plenković i dodao: "To je njegova odluka, moj stav je da se žrtvama Vukovara trebaju svi poklonit i odati im poštovanje".

Predsjedik SDSS-a, Srpskog narodnog vijeća i saborski zastupnik Milorad Pupovac danas zajedno s predsjednicom udruženja porodica "Protiv zaborava" Maricom Šeatović odaje počast nedužnim vukovarskim žrtvama. Jedan vijenac je bačen u Dunav, a drugi će biti položen na vukovarskom Memorijalnom groblju. Nakon toga će zapaliti svijeće za sve poginule i stradale u crkvi Sv. Nikole, priopćeno je iz SNV-a.

Plenković je danas na Interliberu izrazio zadovoljstvo što treću godinu zaredom dolazi na tu u svojstvu predsjednika Vlade, te izjavio da je sjajan interes za knjigu sasvim u skladu sa strategijom promicanja čitanje, koja se provodi u znak potpore izdavačima i svima onima koji šire kulturu i obrazovanje, te razvijanja navike čitanja kod mladih generacija.

"Razgovarao sam sam s puno izdavača i imam dojam da su prilično zadovoljni i da postoji veliki interes za knjigu. Drago mi je da se Interliber održava zajedno s novim sajmom koji se bavi obrazovanjem, idealno je da idemo u korak sa svim onim što nam nameće četvrta industrijska revolucija," rekao je novinarima Plenković na izložbenom prostoru Školske knjige, a potom se odazvao vodstvu Školske knjige i s delegacijom ušao u zatvoreni gostinski dio prostora.

Plenković: Mađarska ukinula blokadu prije mjesec dana

Hrvatski premijer Andrej Plenković u subotu je u Zagrebu potvrdio da je Mađarska prije mjesec dana ukinula blokadu za hrvatski ulazak u Organizaciju za europsku suradnju i razvoj (OECD).Mađarska je proteklih godinu dana blokirala ulazak Hrvatske u OECD tvrdeći da Zagreb ne poštuje odluke UN-ova arbitražnog suda (UNCITRAL) koji je ustvrdio da nema dovoljno dokaza da su ugovori sklopljeni 2009. s MOL-om godine nastali kao plod koruptivnih aktivnosti.

Plenković se s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom zadnji put sastao i razgovarao prije desetak dana. "Mađarski premijer će doći na sastanak premijera Srednjoeuropske inicijative, kojeg organiziram 3. i 4. prosinca, kad zaokružujem naše jednogodišnje predsjedanje ovom inicijativom. U svakom slučaju želim da unaprijedimo odnose s Mađarskom, to je nama važna susjedna zemlja i mislim da bez obzira na niz otvorenih pitanja uvijek moramo nalaziti teme koje nas povezuju", kazao je Plenković.

On je dodao da je INA-Mol jedina tema koja je zakomplicirala odnose Hrvatske i Mađarske što traje više od deset godina i o kojoj se vode razgovori na "više kanala", od pravosudnih i arbitražnih pa do političkih razgovora. Mi imamo našu strategiju i cilj i na tome radimo, kazao je Plenković, govoreći o problemima INA - MOL.

U Marakeš ide Božinović

Na pitanje novinara je li premijer obavijestio hrvatsku predsjednicu o odluci da ministar Davor Božinović putuje na konferenciju o migracijama u Marakeš, premijer je odgovorio: ''Obavijestio sam cijelu javnost“.

Tzv. Marakeška deklaracija o zakonitim migracijama koja navodi mjere za rješavanje toga problema izazvala je proteklih dana prijepor između predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je bila najavila da će ga podržati, ali kasnije reterirala od toga te odustala od odlaska u Maroko, i vlade i ministarstva vanjskih i europskih poslova koji ne vide ništa sporno u tom dokumentu.

Ministar Božinović je dodao da je ovo prvi put da se svjetska organizacija, otkad postoji, bavi pitanjima migracija.

"Taj proces u kojem će se definirati politika međunarodne zajednice tek je u začetku. Potreba za takvim dokumentom je evidentna. Koliko će trajati ti razgovori nitko ne zna, ali je cilj da migracije jednog dana budu sigurnije i uređenije i regularne. Ovo što sada imamo na hrvatskim granicama nisi ni sigurne ni uređene ni regularne migracije, i sve što može pomoći da se taj proces stavi normalni okviri i da se poveća sigurnost, u tome treba sudjelovati. Ne sudjelovati u tome ne znači da će proces nestati, može se samo pogoršati", kazao je Božinović. (Hina)