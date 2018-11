Premijer Plenković je, nakon završetka sjednice Nacionalnog vijeća i Predsjedništva HDZ-a, dao izjavu za medije i odgovarao na pitanja novinara vezana uz Marakešku deklaraciju te stav predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović po pitanju nje. Također je komentirao i prelazak Maria Habeka iz SDP-a u klub HNS-a.

Plenković je komentirao, odgovarajući na pitanja novinara, Marakešku deklaraciju o migrantima te mijenjanje stava predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te je rekao da "niti jedan sudionik današnjeg sastanka" na deklaraciju nije imao niti jednu primjedbu.

"Vlada vodi politiku vrlo striktnog čuvanja hrvatske granice i sprječavanja nezakonitih migracija. Hrvatska ima dulju vanjsku granicu sa Srbijom i BiH nego Finska s Rusijom. Vlada nikad nije mijenjala stav. Zašto ga je netko drugi promijenio, primjerice predsjednica, mora ona objasniti", rekao je.

Na potpitanje novinara, Plenković je ponovio da ne želi tumačiti zašto je predsjednica stav promijenila.

"Neću tumačiti politiku bilo koga drugoga, uključujući i predsjednicu. Svatko je tu da tumači svoje stavove. Ja tumačim stavove Vlade i stavove HDZ-a", rekao je.

Premijer Plenković je, na pitanje novinara, komentirao i prelazak dojučerašnjeg SDP-ovca Maria Habeka u zastupnički klub HNS-a.

"To su odluke koje u svoje ime donose neki ljudi. Donose političku procjenu. Pretpostavljam da nisu zadovoljni sa stanjem u stranci čiji su članovi bili i iz koje su očito izašli. Dakle, to su odluke koje nemaju baš nikakve veze s HDZ-om. Nama je drago ako žele podržati smjer zemlje i smjer rada Vlade", rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanje novinara, rekao je da nije mislio na predsjednicu Grabar-Kitarović kada je rekao na oni koji nastoje zamutiti vodu neće dobiti potporu HDZ-a i pobijediti na izborima.

"Ne, to se odnosilo na sve one koji radu Vlade cijelo ovo vrijeme nastoje podmetati klipove, a ne na predsjednicu", rekao je. "Imate ih koliko hoćete. Vi ste svi ozbiljni, zreli ljudi i možete to prepoznati", dodao je odgovaravši na pitanje novinara.