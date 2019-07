Reporter Dnevnika Nove TV analizirao je što novi ministar može učiniti u godinu dana kada je proračun ministarstva već određen.

Reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago rekao je kako je Malenica nepoznata, ali stranački aktivna mlada osoba.

"Sutra ga Sabor neće potvrditi, sve se odgađa dok ne bude potpune rekonstrukcije Vlade", rekao je Bago. Napomenuo je kako je ovo neočekivano kadrovsko rješenje, ali logično rješenje za Plenkovića.

"On traži osobe od povjerenja, koje će ga slušati, a Malenica je upravo to, jer pripada toj mladoj grupaciji stranke. HDZ će do idućeg petka doći na Markov trg, kada ih očekuje veća rekonstrukcija. Još nekoliko ministara ili ministrica će biti smijenjeno. Nova imena Plenković će predložiti stranci, a zatim oni idu na potvrdu u Sabor.

Najbolja rekonstrukcija Vlade bila bi ona koja bi se provela u nekoliko sati, no to je kod Plenkovića nemoguće. Ostaje pitanje koga Plenković može privući u zadnjoj godini mandata iz javnog sektora ili znanstvenih institucija da mu bude ministar? Možda Plenković više nije politički toliko primamljiv i možda će nove ministre morati tražiti iz stranačkog bazena, mlađe generacije.

Treba reći jasno, što novi ministar uopće može napraviti u godinu dana mandata, kada im je proračun već određen. Trebaju držati hladni pogon i da ne naprave neku veliku stratešku pogrešku", rekao je Bago.

