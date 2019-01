Dnevnik Nove TV istražio je što se sve moglo napraviti novcima koji su uloženi u Uljanik.

Privremeni stečajni upravitelj Uljanika je Loris Rak, član riječkog SDP-a. Ima puna dva mjeseca da pročešlja poslovanje brodogradilišta i podatke dostavi sudu.

Sindikati kažu - imaju dovoljno vremena da se kockice poslože. Više se brinu, tko će ostati na brodu koji tone. Zadaci privremenog stečajnog upravitelja određeni su riješenjem suda. Rak će proučiti i ima li dužnik imovine radi pokrića stečajnog postupka. Sindikati su uvjereni da ima ima dovoljno vremena da se zakotrlja priča s ulagačima i pokrpa financijska rupa. Ministar je, kaže, i obećao pronaći zakonski model putem kojeg će se isplatiti plaće za prosinac i siječanj.

Sindikalni odbor 3. maja ne odustaje od spasa svog škvera. Traže da sudjeluju u analizi ponuda i upravi šalju tri člana tima za njihovo ocjenjivanje. Previše je radnika otišlo. Previše strepe hoće li, ako i oni odu, pronaći novi posao. Bole ih, kažu, sve glasnija šuškanja kako visokopozicionirani Uljanikovci dobivaju poslove u gradskim tvrtkama. Tko će biti novi strateški partner Uljanika tek će se doznati. Ali porezni obveznici već znaju koliko je do sada stajalo i koliko će još stajati njegovo spašavanje.

Što se sve s tim novcem moglo napraviti, za Dnevnik Nove TV istražio je Mislav Bago.

"Spašavanje Uljanika bit će jedno od najskupljih u modernoj hrvatskoj povijesti. U ovome trenutku, porezni obveznici platili su 3,5 milijardi kuna. U najgorem scenariju, to će biti 4,2 milijarde kuna.

S tim novcem mogla se sasvim komotno kupiti eskadrila vojnih borbenih zrakoplova F-16. Otprilike, isti iznos uložit će se u Pelješki most, ali i sve pristupne ceste koje bi povezale Dubrovnik s ostatkom Hrvatske. U konačnici, moglo se izgraditi ili 70 škola, ili 90 vrtića.

Ako vam je sve to daleko i imaginarno, ministar Zdravko Marić možda je najbolje objasnio što se s tim novcem još moglo učiniti: 'Kad to podijelite, to je 15 tisuća eura po djetetu. Ne onih 1000 eura što se svojedobno spominjalo u jednoj kampanji. Ovo što je do sada plaćeno i ovo što očekujemo da ćemo platiti tijekom siječnja i prvog tromjesječja'.

A još milijardi država planira upucati u Uljanik. U ovim trenucima, optimistična procjena je tri milijarde kuna, pesimistična kaže - još milijarda više. Što se s tim novcem moglo učiniti?

Može se izgraditi najopterećenija prometnica u Hrvatskoj, splitka obilaznica, koja povezuje Trogir i Omiš. Tijekom ljeta tamo je 55 tisuća automobila na dan i putovanje od 10 kilometara traje satima.

Država može učiniti još nešto - svi učenici osnovnih ili srednjih škola dobili bi besplatne udžbenike, laptop i super brzi internet. Ili, svaka bi županija mogla dobiti tri nove super moderne škole. Ukupno je to 63 nove škole.

Mnogi imaju problem sa stanom. Država bi s tim novcem mogla izgraditi POS-ove stanove za najam. Takvih stanova bilo bi šest do sedam tisuća i upravo taj broj obitelji mogao bi biti više godina u najmu, a ne kupovati stan.

Već sada 5000 obitelji dobiva subvencioniranu kamatu od strane države. Kada bi se taj novac preusmjerio upravo na ovaj projekt, 25 tisuća obitelji imalo bi subvencioniranu kamatu.

Kad se podvuče crta, optimistična varijanta je 6,5 milijardi kuna, a to će sve koštati porezne obveznike. Kad završi cijeli proces restruktuiranja, 2024. godine, mi ni tada nećemo znati je li Uljanik spreman za tržište ili za likvidaciju. Jedina utjeha hrvatskim poreznim obveznicima može biti kako više sljedećih deset godina niti kuna državnog novca ne smije ući u Uljanik", kazao je Mislav Bago.

