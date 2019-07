Velike podjele među liderima Europske unije razotkrile su se nakon neuspješnog sastanka u Bruxellesu.

Maratonski razgovori prekinuti su i nastavljaju se u utorak u 11 sati, iako ostaje otvoreno pitanje što se do tada može promijeniti u stavovima lidera zemalja članica.

"Sve je krenulo po zlu i bojim se da neće biti tako dobrog summita. 18 sati je iza čelnika EU, u utorak je nastavak sastanka, ostavljena je i mogućnost nastavka summita u srijedu, kako bi se popunile pozicije pet čelnih mjesta Europske unije. No sistemska greška možda je nastala kada je prije 5 godine uvedena ideja spitzenkandidata.

To je bila ideja EU čelnika da se privuče što veći broj birača na birališta, da građani znaju tko je taj lider iz bilo koje grupacije, koji će kasnije možda biti i šef Europske Komisije.

Dio pučana smatra da onaj koji osvoji relativnu pobjedu ima pravo na prvu podjelu karata odnosno političkog plijena, no socijalisti i liberali smatraju da relativna pobjeda nije ništa i da pobjedu odnosi onaj tko uspije prikupiti većinu u parlamentu.

To je velika greška koja se u godinama koje slijede mora ispraviti kako ne bi došli u političku blokadu institucija. U ovim trenucima imamo devet zemalja EU koje su protiv ovakvog dogovora, uglavnom iz istočne Europe uključujući i Hrvatsku. Radi se o članicama Višegradske skupine. Te zemlje su protiv ideje oko ovakve podjele funkcija. Način je, podsjetimo, dogovoren još u Japanu između Merkel i Macrona. To su važni problemi koji će se morati rješavati.

Nakon dva maratonska dana zasjedanja vidimo napukline i između pučana. S jedne strane politička mama Merkel i njezina djeca koja ju ne slušaju oko njezinog političkog dogovora gdje je nizozemskom socijaldemokratu Fransu Timmermansu trebalo pripasti mjesto predsjednika Europske komisije. Pučani su se pak trebali zadovoljiti s dvije pozicije.

Europska pučka stranka dobila bi predsjednicu Europskog vijeća Bugarsku Kristalinu Georgievu i predsjednika Europskog parlamenta Manfreda Webera.

Ovaj summit, ako ništa, već obara rekord po trajanju.

Europska unija imala je kriza i prijepora. Sjetimo se, raspravljalo se satima i danima o sporazumu iz Nice, bila je tu i kriza u Grčkoj i pitanje hoće li se Grčka povući iz eurozone. No, mnogi nisu mogli predvidjeti da bi se o pet pozicija u EU moglo raspravljati 18 sati.

Naši političari su mala beba kada gledam kako se dogovaraju EU čelnici. Čelnici su razgovarali sami, uz njih nisu bili njihovi suradnici. Na trenutke su se mogli odmoriti. Bugarski premijer primjerice odspavao je nekoliko sati. Donald Tusk imao je ključnu ulogu da slomi taj otpor devet zemalja.

Kada se u utorak opet okupe, prethodi im radni ručak, radna večera, a neki predviđaju da bi to moglo potrajati do srijede do ranih jutarnjih sati", izvijestio je iz Bruxellesa reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

