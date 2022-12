Američki veleposlanik u BiH Michael Murphy najavio je dodatnu financijsku potporu svoje vlade bosanskohercegovačkim oružanim snagama koje su godinama suočene s kroničnim manjkom novaca iz državnog proračuna.

U poruci objavljenoj na Twitteru veleposlanstva Sjedinjenih Država Michael Murphy čestitao je obljetnicu uspostave jedinstvenih oružanih snaga BiH nastalih 2006. godine spajanjem dotadašnjih entitetskih vojski.

Ta je integracija provedena uz snažan pritisak međunarodne zajednice, napose SAD-a, a BiH je dobila jedinstvenu vojsku koju čini oko deset tisuća profesionalnih vojnika, dočasnika i časnika te oko pet tisuća pripadnika tzv. aktivne pričuve.

Američki je veleposlanik istaknuo da nema zemlje koja je više od SAD-a uložila u potporu oružanim snagama BiH.

"Moja zemlja ponosna je na to. Danas sa zadovoljstvom mogu objaviti da ove godine Sjedinjene Države izdvajaju dodatnih 17 milijuna dolara za potporu oružanim snagama BiH", kazao je Murphy.

