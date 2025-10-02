Vučić u Kopenhagenu razgovarao s Plenkovićem: "On razumije težinu situacije"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Kopenhagenu da je o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sinoć razgovarao s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem. Naveo je da Plenković razumije težinu situacije, ali da su za to nadležni Rusija i SAD, a ne Europa.

"On dobro razumije težinu pozicije u kojoj se Srbija nalazi, jer nakon izvjesnog vremena vi de facto ostajete bez rafinerije. To nije samo pitanje uvoza nafte, to je pitanje i financijskih sankcija", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje na pitanje novinara hoće li na europskom samitu u Kopenhagenu s čelnicima drugih država razgovarati o NIS-u.

Najavio je da će se srpska država pobrinuti za normalno opskrbljivanje naftom, ali ga brinu sankcije koje bi zbog NIS-a na snagu trebale stupiti 8. listopada.

"Ono što vam želim poručiti jest da ćemo se pobrinuti da Srbija ima uredno opskrbljivanje svim naftnim derivatima i da građani Srbije dobro žive", zaključio je Vučić.