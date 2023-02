Unatoč svim poteškoćama s kojima se bori od rođenja, Aleksandar je svoj izričaj pronašao u glazbi. On je jedan od rijetkih u svijetu s apsolutnim sluhom, a zasvirao je i reporterki Dnevnika Nove TV Matei Drmić.

Iako ne govori, svoje osjećaje kazuje kroz glazbu. Trinaestogodišnji Aki, kako ga svi od milja zovu, dijete je s čijim se dijagnozama roditelji bore od rođenja.

"Ima DiGeorgeov sindrom, nije verbalan, ima srčanu manu, neke fizičke nedostatke, mentalne, ima autističnih elemenata..." kaže njegova majka Dijana Panić Klajić.

Unatoč svemu, prije godinu dana krenuo je u glazbenu školu. A prvi put zasvirao je sa samo dvije godine. "Najstarija sestra je svirala klavir. On je svaki put kad je ona kod kuće vježbala stajao pored nje. Nije se odvajao", kaže majka.

Inače, Aleksandar je poseban jer je jedan od rijetkih u svijetu koji imaju apsolutni sluh, a to je otkrila upravo učiteljica klavira. "Odsvirala sam mu nešto na klaviru pa ga zamolila da to ponovi. I on je to ponovio točno. Odmah sam vidjela da ima apsolutni sluh", rekla je Renata Somrak, učiteljica klavira u OŠ D. Tadijanovića.

Primjer je i da se ne kaže uzalud - svaki početak je težak. "On nekoliko sekundi nešto odsvira pa ustane, prošeće učionicom", kaže učiteljica klavira.

"Od te silne energije, od uzbuđenja, bio je mokar, morala sam ga presvlačiti kao da je u najmanju ruku igrao košarku", veli njegova majka.

Isplatilo se znojiti jer Aleksandar je u samo godinu dana sudjelovao na brojnim natjecanjima. "Izdvojila bih klavirsko natjecanje u Osijeku, gdje je osvojio drugu nagradu", kaže Somrak.

Osim sviranja klavira ispunjava ga i druženje s prijateljima. "Svi smo ponosni na to što se bavi glazbom i što tu glazbu živi 24 sata", kaže Mirela Szabo, ravnateljica OŠ Josipa Matoša.

Iako triput na tjedan ima sat klavira, posjećuje ju svakodnevno. "Svaki dan poslije škole mi tamo idemo, prošećemo sobama, svaki klavir se mora pipnuti, da se malo odsvira, on malo da odskače od sreće", kaže Dijana Panić Klajić.

Ekipi Dnevnika Nove TV za kraj je odsvirao i skladbu koja mu je najdraža, a možete je poslušati u priloženom videu.

