Bolnički odjel pred kolapsom, prekovremeni se broje u danima, a natječaji ostaju bez prijava: "Nastao je raspad sistema"

Da Hrvatskoj nedostaje pedijatara već je stara vijest, ali da je zbog toga upitan cijeli odjel pedijatrije u bjelovarskoj bolnici itekako zabrinjava. S druge strane, na otvorene natječaje za pedijatrijske ambulante, unatoč 1000 eura dodatka na plaću, ne stigne niti jedan životopis.

Za djecu u bjelovarskoj bolnici brinu samo dva pedijatra. Ravnateljica kaže, bore se i vjeruju da će odjel opstati. Iz bolnice tvrde i da su im se neki liječnici javili nakon što je održan sastanak u Ministarstvu zdravstva.

Problem je nastao nakon jednog otkaza i jednog dužeg bolovanja u samo nekoliko mjeseci. Priskaču im primarni pedijatri kojih županija za sada ima dovoljno. No dio njih već radi iz mirovne, pa je trenutačna situacija neodrživa.

"Nakon ovog bolovanje je nastao, ajmo reći, raspad sistema", rekla je Sanela Grbaš Bratković, ravnateljica OB Bjelovar. "Naši specijalisti ne znaju kad će ići na godišnji, liječnici imaju relativno dobre uvjete, ali neizvjesnost svakog dana da ćeš ići u dežurstvo kad nisi planirao - to obitelji ne žele trpjeti."

Jer prekovremeni se tu ne broje u satima nego u danima.



"Imaju po 7-8 dežurstava mjesečno, a uz to i 15 pripravnosti. Ako uzmemo osam dežurstava plus 15 pripravnosti, vi ste 23 dana zauzeti za bolnicu", dodala je Grbaš Bratković.

Bjelovarski slučaj nije izoliran. Pedijatrija je devastirana grana već godinama, a problem se prelijeva i u opće bolnice. Sve detalje u prilogu donosi novinarka Nove TV, Martina Bolšec Oblak.