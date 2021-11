Zastupnici i zastupnice vraćaju se u saborske klupe nakon tjedan dana stanke, a nova sjednica započela je Aktualnim prijepodnevom tijekom kojega premijer Andrej Plenković te njegovi ministri i ministrice odgovaraju na pitanja hrvatskih parlamentarki i parlamentaraca.

Aktualno prijepodne u Saboru otvorila je svojim pitanjem nezavisna zastupnica Karolina Vidović Krišto, a zatvoriti bi ga trebao HDZ-ov Ivan Budalić. Pitanja premijeru Andreju Plenkoviću i ostalim članovima i članicama Vlade postavit će 40 zastupnika i zastupnica.



10:05 ''Rade li vam još uvijek senzori'', pitao je Domagoj Hajduković upitavši ga je li zano za aferu Gabrijele Žalac.

''Promašili ste brdo. Promašili ste ceo fudbal. Ovo što ste izgovorili meni, trebali ste reći svom prethodniku. Vi ste ti koji otvoreno zovete ljude na neposluh. Da vi u svojoj glavi možete napraviti logički konstrukt da ste vi odgovorni za to okupljanje, pa je li vi spavate? Oni su samo došli na skup gdje su se na najblažoj mogućoj mjeri, došli boriti protiv testa. Ljudi koji su tamo bili sad su tu, evo gospodin Bartulica je tu, ali bili su tamo. Ljudi su došli tamo da kažu da je benigni bris problem. Ako vi mislite da je to moja odgovornost, onda se jako razilazimo u logičkim konstruktima. Imate svog prethodnika, nalik Bulju, koji poziva na neposluh'', odvratio je Plenković.

9:55 Jeste li svjesni svoje odgovornosti da ste hrvatske građane gurnuli u ruke neodgovornim pojedincima koji parazitiraju na pandemiji Jeste li svjesni da ljudi ne razumiju mjere koje parapolitičko tijelo Stožer donosi i da ste ih vi gurnuli u ruke političara koji žive na smrti drugih ljudi? Jeste li svjesni svoje odgovornosti - rekli ste da smo triput pobijedili epidemiju?'', pitao je Plenkovića predsjednik SDP-a Peđa Grbin.



''Malo mi je bizarno da vi od svih ljudi govorite da je Stožer paratijelo. Loše, čak loše i zvuči. Sabor je ovlastio Stožer da donosi odluke, da prati pandemiju na dnevnoj bazi i prilagođava mjere. O proglašavanju pobjede u sprpnju - rekao sam bio da postoje izgledne šanse da ćemo imati na jesen novi val, u svibnju je situcija bila dobra, u tim okolnostima smo pametno politički procijenili da kampanju i izbore treba organizirati tada kad je intenzitet epidemije to dozvolio, to je bio uspjeh'', kazao je Plenković, koji je izrazio žaljenje zbog preminuli, ali i iznio svoju računicu: ''Ja računam da su se svi koji su se htjeli cijepiti cijepili od 1. lipnja. Do danas je preminulo više od 1700 necijepljenih, a da su se cijepili, uzeli što im država nudi besplatno, možda neki ne bi preminuli''.



''Gurnuli ste građane gurnio u ruke Bujanca, Hasanbegovića... Da, nabavili ste cjepivo, ali ljudi ga ne prihvaćaju. Pa nisu naši građani gluplji od građana u Portugalu. Građani ne razumiju zašto i kako donosite mjere. Nije logično da u jednoj zgradi imate knjižnicu poštu i kafić. Za kafić potvrda ne treba, a za knjižnicu treba'', upozorio je Grbin.



9:35 ''Tko je donio odluku o softveru - vi preko savjetnika ili Gabrijela Žalac? Vaš posebni savjetnik je bio savjetnik Žalac. Ista osoba savjetuje vas kao premijera i ministricu euopskih fondova. On je i direktor u HGK, i u RBA mirovinskom fondu. Jeste li svjesni koliku štetu činite građanima?'', pitala je Plenkovića Vidović Krišto.

''Da je pravosuđe HDZ-ovo, vjerojatno ne bi bilo niti jednog predmeta, a ne bi se donijela ni presuda Vrhovnog suda o HDZ-u. Bit borbe protiv korupcije je nešto izrazito jasno, pravosudna tijela su samostalna i neovisna. Samostalno je i državno odvjetništvo, samostalan je USKOK, policija, Europski ured javnog tužitelja. Unatoč vašim kreacijama, unaprijed napisanim, toga nema. Jutros smo mogli pročitati, vidim došlo je do uhićenja jednog suca. Mislite li da sam ja to znao? Nisam. Onda to znači da živimo u zemlji u kojoj vlada trodioba vlasti. Što se tiče konkretnog predmeta, ja o njemu neću govoriti jer nemam zašto. Kao svaka druga osoba, postoji proces koji će trajati. Što će na kraju biti, ja ne znam. Svatko tko dođe ovdje u Sabor i dobije povjerenje zastupnika nema pravo raditi ništa nezakonito. Tko god taj bio, taj će odgovarati. Bilo bi dobro da imamo više ljudi kao što je savjetnik Savić'', poručio je Plenković.

''Laž i krađa su susjedi, a vaš cijeli odgovor je skrivanje istine. Kada bismo bili u Austriji, stanje koje sam opisala, sve bi već bilo procesuirano. Zbog toga svega, učitelji u Hrvatskoj moraju raditi još dva posla i raspada se zdravstveni sustav, hrvatske plaće su niske zato što se krade. Pravda je spora, ali dostižna. Doći će vrijeme kada će istražitelji biti neovisni, neće biti glupi i slijepi'', kazala je Vidović Krišto, koju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković opet upozorio da stavi masku jer je nije imala dok je slušala premijerov odgovor, a nije je stavila niti nakon Jandrokovićeva upozorenja.



9:00 Na ulasku u Sabor od srijede vrijede nova pravila, naime, potrebna je COVID potvrda da je zastupnik prebolio bolest ili se cijepio. Ako nema COVID potvrdu, tada će se trebati testirati, a ako se ne želi testirati i nema COVID potvrdu, u raspravama će moći sudjelovati i glasovati putem video veze. Do srijede prijepodne samo se dvoje zastupnika prijavilo za rad putem video veze, rekli su u Saboru, ne navodeći njihova imena.



Tema je pregršt, a najviše zastupničkih pitanja očekuje se oko načina borbe protiv koronavirusa s obzirom na to da je u dijelu javnosti prilično jako protivljenje COVID potvrdama, a smisla im ne vidi niti predsjednik Republike Zoran Milanović dok MOST kani taj problem riješiti referendumom.



Iz Vlade su najavili i izmjene zakona kojima će se moći kažnjavati one koji pozivaju na neposluh i protive se mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite dok se bolnički kapaciteti rastežu do krajnosti, a medicinskog osoblja ionako nedostaje još od ranije.



Jutro je započelo novim uhićenjima, a još se nije slegla prašina od uhićenja bivše Plenkovićeve ministrice Gabrijele Žalac i neobičnog ponašanja DORH-a i USKOK-a u tom, ali i ne samo u tom slučaju.



Oporba je prikupila potpise da se što prije raspravlja o Izvješću glavne državne odvjetnice o radu državnih odvjetništava u 2020. godini, a SDP je dan ranije najavio da će tražiti smjenu Zlate Hrvoj Šipek.



U Hrvatsku večeras stiže francuski predsjednik Emmanuel Macron kao prvi šef francuske države koji službeno dolazi u Hrvatsku, a njegov posjet se uklapa u strateške ciljeve Hrvatske za 2022. godinu, a to su Schengen, euro i jačanje obrambenih sposobnosti s borbenim avionima Rafale.



I tu su prigodu Plenković i Milanović iskoristili za novu rundu međusobnih obračuna koji se posljednje vrijeme odvijaju preko pleća Hrvatske vojske u kojoj ima niz problema, a samo jedan od njih je najnoviji slučaj još jednog otkrivenog časnika pozitvnog na kokain, za koji je doznao Dnevnik Nove TV.



Javnost još čeka i je li potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pročitao i analizirao sa suradnicima presudu Europskog suda za ljudska prava koji je utvrdio da je Hrvatska grubo prekršila ljudska prava malene Madine Hussiny i njezine obitelji.



Nova sjednica Sabora trajat će do 15. prosinca, ustavnog roka za redovno zasjedanje, a po potrebi i dulje.