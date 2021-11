Časnik, inače, satnik Hrvatske vojske bio je pozitivan na kokain, otkriveno je u izvanrednom nadzoru u splitskoj Ratnoj luci Lora, gdje je u ponedjeljak obavljena kontrola, doznao je Dnevnik Nove TV.

I u ovom slučaju riječ je o pripadniku Zapovjedništva specijalnih snaga, iste one elitne postrojbe specijalaca, koja obavlja neke od najzahtjevnijih zadataka - najbolji od najboljih - i kod kojih je ranije utvrđena prisutnost kokaina, podsjetila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.



Službeno nije poznato je li drogu konzumirao dok je bio u službi ili izvan nje niti kako ju je nabavio. ''Neslužbeno doznajem da su testirani i neki njegovi članovi obitelji, na dužnosti su u Hrvatskoj ratnoj mornarici. Inače, ovo je samo u studenome četvrti takav slučaj - već su podnesene tri stegovne prijave, kriminalistička istraga u ovom slučaju još traje. Časniku prijeti stegovni postupak, ali i izbacivanje iz sustava'', kazala je Pezo Moskaljov javljajući se za Dnevnik Nove TV ispred Ministarstva obrane Republike Hrvatske (MORH.



Na području Hrvatske u ponedjeljak je testirano 30-ak vojnika, među njima jedna trećina bili su specijalci: ''Dodajmo ovome i da je početkom mjeseca u pretresu obiteljske kuće u Dalmaciji civilna policija pronašla nešto više od pet kilograma marihuane i opet kod djelatne vojne osobe''.

U MORH-u, ali i Glavnom stožeru već su ranije najavili strože kontrole, no danas na ovu temu tek šture informacije, upozorila je Pezo Moskaljov: ''Pojašnjenja smo tražili i od šefa vojske, koji tek poručuje kako u svjetlu aktualnih zbivanja i događaja ni on, ali ni drugi vojni zapovjednici neće istupati. Admiral Robert Hranj kaže i kako to ne bi bilo u interesu istražnih postupaka koji se sada vode''.



''Ni danas nismo dobili odgovor na cijelu seriju pitanja, pa i odakle uopće toliko droge u Hrvatskoj vojsci, što su sve do sada službe (VSOA) utvrdile, je li bilo propusta i čijih, i što je uopće napravljeno da se problem spriječi'', istaknula je Pezo Moskaljov te podsjetila da je šira istraga pokrenuta u srpnju.



Dnevnik Nove TV doznaje kako je pao pripadnik najelitnije vojne postrojbe, ali neodgovoreno i dalje ostaje pitanje - kako je nabavio drogu

VIDEO Zaprešićki dileri, među kojima i ravnatelj vrtića, u istražnom zatvoru



''Može se pretpostaviti da je načelnik Stožera o posljednjem slučaju izvijestio i predsjednika Republike, koji je tek nedavno otvoreno priznao da je bilo raspačavanja droge unutar vojnih redova. Do tada je tvrdio da je riječ o izoliranim slučajevima, a da Hrvatska nema narkomansku vojsku. Štoviše, tada su odbacili mogućnost da se testira i cijela problematična postrojba. Ali o problemima vojni vrh ne govori. Uostalom, svjedočimo već tjednima o svađi na relaciji ministar obrane - predsjednik, a ozbiljne teme ostaju po strani. Što bi se reklo u narodu - selo gori, a baba se češlja'', zaključila je reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr