Ivana Petrović u Dnevniku Nove TV analizirala je prvi trilateralni sastanak Hrvatske, BiH i Srbije nakon šest godina.

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Mostaru je razgovarala s članovima Predsjedništva BiH, Draganom Čovićem, Bakirom Izetbegovićem i Mladenom Ivanićem te srbijanskim predsjednikom Aleksandom Vučićem. Prva je to predsjednička trilaterala nakon šest godina.

Poruke nakon sastanka analizirala je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV, Ivana Petrović. "O novoj strategiji proširenja Europske unije na zapadni Balkan uopće se ne može razgovarati bez da se razgovara o promjeni izbornog zakona u BiH. Pozicija Hrvatske nije pozicija miješanja u model na koji će se taj izborni zakon izmijeniti - o tome se moraju dogovoriti narodi koji žive u BiH. Pozicija Hrvatske je pozicija potpisnice Washingtonskih i Daytonskih sporazuma, što znači da Hrvatska kao jedina euroatlantski integrirana zemlja u tzv. regiji ima pravo, dužnost i obveze pratiti procese u BiH", kaže Petrović.

"Politički dekor"

Ističe kako je riječ o vitalnoj i ključnoj temi te kako razgovarati o gospodarstvu, infrastrukturi i sigurnosti, a da se ne razgovara o izmjenama izborng zakona je tek "politički dekor".

"BiH mediji na tragu su unitarne ideje koju zastupa bošnjački politički korpus i manje-više svi unilateralno pišu da Srbiju u Mostaru danas zastupaju dva predstavnika, misleći na Vučića i Ivanića, da Hrvatsku zastupaju dva predstavnika, misleći na Predsjednicu i Čovića, a da jedino Bakir Izetbegović brani interese BiH.

To je najblaže rečeno jedan nesimpatičan spin. To se vidi i po priopćenju visokog predstavnika OHR-a – izborni zakon se u BiH mora promijeniti do najkasnije petog mjeseca. Ovaj sastanak se događa samo nekoliko dana nakon što je bošnjački politički korpus odbio sva tri prijedloga međunardone zajednice o izmjenama Izbornog zakona.

Početak kraja?

Riječ je o tri različita modaliteta, ali svaki od njih ima jedan zajednički nazivnik, a to je nužnost implementacije ustavnog rješenja u predmetu priziva Bože Ljubića za Dom naroda koji kaže da Hrvate u njemu ne može zastupati predstavnik nijednog drugog konstitutivnog naroda nego da ih može zastupati jedino Hrvat.

Bošnjački politički korpus se tome jako protivi. Ne dođe li do izmjena Izbornog zakona i izbori na jesen budu održani po starom zakonu, nije neozbiljno ovo što tvrde visoki predstavnik i Europska komisija i Vijeće Europe, a to je da bi u BiH moglo doći do političke i ozbiljne ustavne krize. Neću biti zloguki prorok, ali to bi mogao biti početak kraja to jest disolucije ove države, a vjerujem da to nitko ne želi", izvijestila je Petrović.

