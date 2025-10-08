Sveučilišni profesori protiv ministra: "Tjera nas u mirovinu sa 65, on ima 73 godine, a pogledajte tko ga podržava"

Akademski sindikat upozorava da je treću godinu za redom u mirovinu otišlo puno sveučilišnih profesora s navršenih 65 godina, a u mirovinu ih je otjerao ministar koji ima 73 godine i Zakonom urušava javni sustav.

Zakon o visokom obrazovanju i znanosti ima toliko nedostataka i nepravilnosti, napominju, da nakon tri godine provedbe oni koji to nisu uočili u vrijeme donošenja Zakona, sada primjećuju da pojedini njegovi dijelovi nisu provedivi, a neki potpuno narušavaju sustav visokog obrazovanja i znanosti.

"Razlog tome je što predlagatelji i autori Zakona, kao i oni koji su mu dali podršku u donošenju, očito nisu imali ni dovoljno znanja i vještina, ili, nisu imali dovoljno iskustva u radu u sustavu visokog obrazovanja i znanosti. Pače, neki od njih nisu u svojoj karijeri bili zaposleni u visokoobrazovnoj instituciji kao ni sam ministar", ističu iz sindikata.

Vladajuće optužuju i da su odbacili mišljenje najkopmetetnijeg dijela sustava visokog obrazovanja i znanosti, na čelu sa Senatom Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prethodnog rektora.

Jedan od detalja Zakona koji su istaknuli kao posebno štetan je izbacivanje najizvrsnijeg dijela ljudskog potencijala sustava visokog obrazovanja i znanosti iz sustava koji financira država.

"Ta odluka nije donesena slučajno ili greškom. Donesena je svjesno, jer je prethodni Zakon omogućavao ostanak najizvrsnijeg i najkreativnijeg ljudskog potencijala u sustavu, i to na teret državnog proračuna. Naime, prethodnici aktualnog ministra znanosti i obrazovanja shvatili su da Hrvatskoj nedostaju takvi ljudski potencijali koji su tijekom svojih karijera razvijali hrvatsko visoko obrazovanje, znanost, gospodarstvo i društvo u cjelini. To je razumio prije tri godine i ministar pravosuđa i uprave koji je produljio državnim službenicima mogućnost radnog staža u sustavu državnih službi do 67. godine života", naglasili su.

Pitaju se kako je moguće da državni službenici mogu raditi do 67. godine, a redovite profesore i znanstvene savjetnike u trajnom zvanju, među kojima su i redoviti članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, "tjera" se u mirovinu sa 65 godina.

"To bi ministra u moralnom smislu obvezivalo da se, u skladu s dobnim regulama za sustav u njegovoj nadležnosti, nakon 65. godine zahvali na dužnosti ministra, odnosno da nakon napunjene 70. godine života ni pod koju cijenu niti jednu sekundu ne ostane na toj funkciji", zaključili su iz Akademskog sindikata.

Međutim, ministar Fuchs ovu odluku nije donio sam, kažu, već pod pritiskom u pregovorima s Nezavisnim sindikatom znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO).

Osvrnuli su se i na slučaj nezakonito uskraćenu isplatu prethodno zarađene plaće prorektoru prof. dr. sc. Anti Čoviću.

Na kraju, Akademski sindikat traži odlazak ministra Radovana Fuchsa u jer ima već 73 godina, a još uvijek radi i pritom druge tjera u mirovinu sa 65 godina. Žele i da čelne pozicije visokoobrazovnih institucija napuste oni koji podržavaju Fuchsa. Žele i novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji će unaprijediti sustav te pozivaju sve zainteresirane da se pridruže inicijativi osnivanja odbora za izradu novog Zakona.