Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
AKADEMSKI SINDIKAT

Sveučilišni profesori protiv ministra: "Tjera nas u mirovinu sa 65, on ima 73 godine, a pogledajte tko ga podržava"

Piše V. S., 08. listopada 2025. @ 13:39 komentari
Radovan Fuchs
Radovan Fuchs Foto: Zeljko Puhovski/Cropix
Treću godinu zaredom u mirovinu je otišlo puno sveučilišnih profesora sa 65 godina. Zbog toga su reagirali iz Akademskog sindikata navodeći da je i sam ministar stariji od 65 godina te da su mu podršku dali oni koji nisu bili znanstvenici ni profesori, a neki od njih rade i nakon 65. godine.
Najčitanije
  1. Sunčano vrijeme, ilustracija
    VREMENSKA PROGNOZA

    Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
  2. Damir Poljak, Vili Beroš i Anđelko Stričak
    Milijunski iznosi

    Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
  3. Ciro Quispe Lopez
    TELEVISA PRESENTA

    Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Na križanju grada Meinza i Grahorove automobil je naletio na dijete
TEŠKA NESREĆA
Na raskršću u centru Zagreba automobil naletio na dijete
Akademski sindikat upozorava da je u mirovinu otišlo puno sveučilišnih profesora s navršenih 65 godina
AKADEMSKI SINDIKAT
Sveučilišni profesori protiv ministra: "Tjera nas u mirovinu sa 65, on ima 73 godine, a pogledajte tko ga podržava"
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Osvojio 10 milijuna eura, dao otkaz, ostavio curu i kupio Ferrari: A onda se dogodio obrat
Bio i u zatvoru
Osvojio 10 milijuna eura, dao otkaz, ostavio curu i kupio Ferrari: A onda se dogodio obrat
Komisija izdaje obrazloženo mišljenje Hrvatskoj zbog ograničavanja poslovnog nastana odvjetnika; Zagreb ima dva mjeseca za odgovor
KRŠENJE PRAVILA
Hrvatska dobila packe Europske komisije: Dva mjeseca za odgovor ili se ide na Sud EU
FOTO Ovo su fotografije s mjesta teške nesreće na A3
Uznemirujući prizori
FOTO Ovo su fotografije s mjesta strašne nesreće na A3
Policija u akciji: Od ranog jutra na adresama šefova dviju zdravstvenih ustanova, spominje se i župan
Milijunski iznosi
Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
Teška prometna nesreća na istoku Hrvatske: Ima ozlijeđenih, u pomoć stiže i helikopter
Tragedija na autocesti
VIDEO Teška prometna nesreća, stigao i helikopter: Jedna osoba poginula, vatrogasci rezali automobil
Obdukcija otkrila uzrok smrti Maltežana koji su poginuli kod Senja
Detalji užasa
Obdukcija otkrila uzrok smrti Maltežana koji su poginuli kod Senja
Bivši šef Zagrebačkih mažoretkinja brutalno vrijeđao 84-godišnjeg vozača, ovaj mu uzvratio šakom u nos
INCIDENT NA ULICI
"Makni auto, je*em ti mater": Bivši šef Zagrebačkih mažoretkinja urlao i vrijeđao 84-godišnjaka, pa dobio šakom u nos
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
Policija u akciji: Od ranog jutra na adresama šefova dviju zdravstvenih ustanova, spominje se i župan
Milijunski iznosi
Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
show
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
zdravlje
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
zabava
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Pokažite što znate!
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
tech
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Novo oružje
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
sport
Modrić je taman dolazio na trening, a onda je ispunio snove ovog dječaka
lijepa gesta
FOTO Modrić je taman dolazio na trening, a onda je ispunio snove ovog dječaka
Masovna tučnjava Grobara i Delija ispred stadiona Partizana u Beogradu
Kaos u Beogradu
Uznemirujuća snimka obračuna Grobara i Delija: Prišao mu s leđa, pa gasio baklju na licu
Barcelona započela izgradnju trećeg prstena Camp Noua
Treći prsten
Barca slavi, Madrid se smije: Evo kako sada izgleda Camp Nou
tv
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
Skrivena sudbina: Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
SKRIVENA SUDBINA
Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
Prva sarma festivala
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
Komentar Domagoja Bebića
Znate li tko najviše profitira od uspomena koje dijelimo na društvenim mrežama?
lifestyle
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
sve
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača, a onda je u njegovim rukama postala hit!
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Znate li čiji je ovo sin? Samo najveći fanovi prepoznat će crte lica njegova slavnog oca
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene