Tri tisuće ljudi na godinu u Hrvatskoj oboli od karcinoma pluća, od kojih niti 10 posto ne preživi. Hrvatska zbog toga pokreće Nacionalni program za rano otkrivanje ove bolesti, a Nova TV je medijski partner ove akcije. U Dnevniku Nove TV gostovao je akademik Miroslava Samaržiju, koji s Ministarstvom zdravstva, Zakladom Hrvatska kuća disanja i Hrvatskim torakalnim društvom, provodi ovaj Nacionalni program.

Što znači ovaj Nacionalni program i kako je on zamišljen?

Krenuli smo od činjenice da je, otkako imamo hrvatsku državu, 80.000 ljudi umrlo od karcinom pluća. Umrli su zato što je tradicionalna medicina bazirana na simptomima. Doktoru idemo kad nas nešto boli ili kada imamo neke druge tegobe. Nažalost, karcinom nema nikakve simptome i to je razlog zašto ga otkrivamo kad je metastazirao i kad čovjeku više ne možemo spasiti život.

Rana dijagnostika ima jedan sasvim drugačiji pogled. To je novi svijet, novi pogled u medicini. Pregledavamo ljude koji su zdravi, one koji nemaju simptome. Kada otkrijemo karcinom, on se kirurški odstrani i liječi u 80-90 posto slučajeva.

Kakvi se rezultatima nadate uvođenjem ovog programa? Što bi on mogao promijeniti?

Naš Nacionalni program je nastao u suradnji s američkim stručnjacima, a onda smo ga prezentirali europskim stručnjacima jer smo od početka htjeli imati otvorenost i potpunu transparentnost prema međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici. Na taj način najbolje kontrolirate vlastiti ego i vidite koliko ste dobri i treba li nešto mijenjati.

Ono što smo dosad naučili iz znanosti o ovom području je da je smanjenje smrtnosti 20-40 posto, ako rizična populacija redovito ide na CT niske doze zračenja. To je vrlo jednostavno pretvoriti u brojke: ranom dijagnostikom će se u Hrvatskoj godišnje spašavati nekoliko stotina života.

Ja sam siguran da ćemo za godinu dana imati sličan razgovor, ali ćemo govoriti o tome da se s CT-om niske doze zračenja ne dijagnosticira samo karcinom pluća, nego se u ranoj fazi dijagnosticiraju druge plućne bolesti, rani znaci srčanih bolesti, pregledava se štitnjača, jetra. Dakle, cijeli niz organa s jednom pretragom.

Za kraj, koja bi bila vaša poruka našim gledateljima? Kako ih motivirati da što više brinu o svome zdravlju?

Oni će se javiti svojim liječnicima obiteljske medicine. Uvijek imamo dva odabira: jedno je da čekamo da nam se budućnost dogodi, a drugo je da je aktivno kreiramo. Mi smo kreirali program, HZZO ga plaća, Ministarstvo zdravstva ga je ponudilo svima, a mediji će naše gledatelje dovesti na pregled.

