Ne stišava se afera naziva "Daj pet" - u kojoj je predsjednikov sin dobio peticu nakon što je prva dama pisala mail školi. U školi je bila inspekcija, uključit će se i druge institucije, a predsjednik je u petak nimalo biranim riječima opleo i po profesorima prvog sina, koji je pohađao tu istu školu.

Predsjednik ne bira riječi. U petak je umirovljenu profesoricu svog starijeg sina koja je za Jutarnji list anonimno tvrdila da je pritisaka bilo i u njezino doba, ovako je komentirao:

"Štite identitet nekakve lažljivice, a identitet djeteta ne. Ali gospođa - ne smije se znat njezino ime, moramo vjerovati da ona postoji. Mi naravno znamo tko je ta protuha, ta je slala po 14 učenika u četvrtom razredu na popravni ispit. Toliko o profesorima".

Za Sindikat učitelja ovakve su izjave neprimjerene.

Ana Tuškan iz Sindikata hrvatskih učitelja ističe da se ovime poručuje da su nastavnici koji šalje učenike na popravne ispite - "protuhe".

"I nije problem to što učenici na sugestiju profesora ne dolaze na dopunsku nastavu tijekom čitave godine, već su problem nastavnici s karakterom. Ovakve izjave predsjednika i postupci njegove supruge utječu na to da svatko može dobiti poruku da je OK vrijeđati i klevetati učitelje", naglašava Tuškan.

Inspekcija je otkrila nepravilnosti u radu škole i nastavnice, koja je rekla da je bila pod pritiskom, pa sve sada istražuje i policija.

U školi vlada zavjet šutnje, pa nam nisu htjeli potvrditi medijske napise je li prva dama nakon zaključene četvorke osobno došla u školu. Posljednja dva tjedna nastave, naime, zabranjeno je organizirati sastanke i razgovore s roditeljima. Ali što ako se roditelj sam pojavi?

"Nadzorom prosvjetne inspekcije nisu utvrđeni posjeti koje spominjete, jer niti nadzor nad ponašanjem roditelja nije u nadležnosti prosvjetne inspekcije", stoji u odgovoru Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Nada Lovrić, predsjednica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, kaže: "Ovo je pritisak bez presedana. Ukoliko je gospođa bila u školi, trebala je napraviti pismeni prigovor i učenik bi se pred komisijom ponovno ispitao. Možda bi tada dobio ocjenu odličan i možda ova afera ili ne bi izašla, ili ne bi bila afera", pojasnila je.

Stigla reakcija i iz Nastavničke grupe Školska zbornica:

"Učitelji i nastavnici okupljeni u grupu Školska zbornica su, najblaže rečeno, zgranuti ovakvim Vašim postupkom. Od Predsjednika jedne države očekuje se da poštuje i štiti dostojanstvo svih njezinih građana, a ne da ih naziva "protuhama". Kakva god bila ta umirovljena nastavnica Matematike, nije zaslužila takav tretman od jednog Predsjednika države.

Vi se volite pozivati na Ustav i braniti vaše ustavne ovlasti. Stoga Vas podsjećamo na članak 35. Ustava Republike Hrvatske koji kaže: "Svakom se jamči štovanje i pravna zaštita njegovog osobnog i obiteljskog života, ugleda i časti", istaknuli su u priopćenju.

Ako su postojale neke nepravilnosti u radu dotične umirovljene nastavnice, ističu, onda je na njih trebalo reagirati kad je za to bilo vrijeme i na za to primjeren način.

"Ili možda mislite da bolje znate kako bi nastavnici trebali obavljati svoj posao i po kojim kriterijima ocjenjivati?

Ako je takav način komunikacije prema građanima države kojoj ste predsjednik Vašeg odgoja i obrazovanja, onda Vam se najdublje ispričavamo što Vas nismo bolje naučili i odgojili", zaključuju nastavnici.

Milanović: "Ravnateljica je rekla da nije bilo pritisaka"

A evo što je rekao predsjednik na pitanje je li njegova supruga bila u školi tijekom posljednja dva tjedna prije završetka nastave: "Nemam pojma, ej, pojma nemam. Ravnateljica je rekla da nije bilo pritisaka, u pismu nema ničeg, zašto ta nastavnica matematike to nije prijavila."

Pandorina kutija je otvorena, ostaje puno neodgovorenih pitanja u zemlji u kojoj petica otvara mnoga vrata.

"Fućka mi se za sve petice, međutim ta podlost, i spremnost državne administracije da služi, to je fascinantno. Kao ukrajinski i bjeloruski front u završnim mjesecima Drugog svjetskog rata, oni se dižu sa štitovima i jurišaju na tu jadnu najstariju školu u Hrvatskoj da bi utvrdili nepravilnosti. Iskreno govoreći, ja ne znam što to znači mom sinu – ništa. Meni još manje. Go to hell", poručio je predsjednik Milanović.

Skandalozni istup Milanovića: "Štite identitet nekakve lažljivice. Mi naravno znamo tko je ta protuha"

Da ponovimo: supruga predsjednika Republike piše mail ravnateljici škole.

Sinu se zaključena četvorka ispravlja u peticu.

Profesorica kaže da je bila pod pritiskom.

Mediji izvijeste o tome. Kao i u petak, da je predsjednikova supruga bila u školi.

Predsjednika se pita za političku odgovornost i pritisak na institucije.

A on izvrijeđa učiteljicu i medij koji je o tome izvijestio.

Uvreda nije odgovor. Uvreda nije argument.

I MZO osudio predsjednikove uvrede

Ministarstvo znanosti i obrazovanja reagiralo je u petak na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića te osudilo uvrede koje je izrekao na račun umirovljene profesorice.

"Ministarstvo znanosti i obrazovanja osuđuje uvrede predsjednika Republike Zorana Milanovića izrečene na račun jedne umirovljene profesorice. To su apsolutno neprimjerene reakcije i kvalifikacije, a pogotovo one upućene jednoj dugogodišnjoj prosvjetnoj radnici", stoji u priopćenju Ministarstva.

Iz Ministarstva podsjećaju da se, ako netko ima primjedbe na rad profesora, uvijek može obratiti Prosvjetnoj inspekciji ili Agenciji za odgoj i obrazovanje koja je jedina ovlaštena provoditi stručno pedagoški nadzor nad radom profesora.

"To je jedini pravi i ispravan put za roditelja, ma tko on bio. Što se tiče prosvjetne inspekcije, ona je tijekom prošle školske godine obavila 272 nadzora samo temeljem potpisanih prijava roditelja", napominju iz Ministarstva.

