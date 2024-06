Grbin najavljuje promjene: "HDZ krade i onda tim novcem potkupljuje"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin najavio je u ponedjeljak, nakon sjednice Predsjedništva stranke, da će SDP i nakon unutarstranačkih izbora 14. rujna ostati čvrsti zagovaratelj pravne države, borbe protiv korupcije, ali i snažnih promjena u vođenju gospodarske politike.

Predsjedništvo je utvrdilo konkretan prijedlog rokova i pravila koje će uputiti Glavnom odboru u vezi naših unutarstranačkih izbora 14. rujna, izvijestio je Grbin, dodavši da novih kandidatura za predsjednika stranke nije bilo.

"Kada se bilo tko od kolegica i kolega koji imaju uvjete odluči za kandidaturu, vjerujem da će obavijestiti i medije o tome, nije na meni da iznosim bilo čiju kandidaturu", dodao je.

Upitan što SDP očekuje nakon izbora 14. rujna, Grbin je odgovorio kako je za SDP bitno da ostane čvrsti zagovaratelj pravne države, borbe protiv korupcije, ali i snažne promjene u načinu na koji se vodi gospodarska politika.

Napomenuo je da mi bilježimo određene pozitivne stope rasta i da nikada to nitko iz SDP-a nije negirao, ali pitanje je na koji način se to odražava na svakog našeg sugrađanina i sugrađanku. "Je li dioba tog novca pravedna, imaju li svi u društvu od nje jednake koristi ili sve one teze, pokazatelji, grafovi, varijable i džepovi 90 posto naših sugrađana pokazuju da je puno veći problem Hrvatske nejednakost nego što je to samo pitanje gospodarskog rasta”, ustvrdio je Grbin.

Upozorio je da se Hrvatska oslonila samo na jednu gospodarsku granu. Nama gospodarstvo raste u vrijeme kada nam industrijska proizvodnja, broj zaposlenih u toj industriji, ali i brojni drugi faktori koji bi trebali pojačati raznovrsnost gospodarstva - slabe, i to je ono čime bismo se mi u SDP-u trebali baviti, poručio je.

Od gospodarskog rasta, naglasio je, korist trebaju imati svi građani, a ne samo najbogatiji u društvu i državni proračun kako bi onda HDZ i Plenković mogli s jedne strane mažnjavati, a s druge strane, dijeliti onima koje tim novcem prečesto pokušavaju potkupiti".

Upozorio je i da mirovine nisu pratile rast proračuna i da umirovljenici žive sve slabije. Europska komisija, kaže Grbin, upozorava da je za prosječnog građanina Hrvatske danas stan skuplji i teže dostupan nego što je bio 2017. godine. To su stvari kojima se naše društvo treba pozabaviti, poručio je.

U subotu su održava sjednica Glavnog odbora SDP-a, koji bi trebao, na prijedlog Predsjedništva, raspisati unutarstranačke izbore za 14. rujna. Grbin je najavio da se neće natjecati ni za jednu stranačku dužnost, a kandidaturu za novog predsjednika SDP-a za sada je istaknuo jedino aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić.