Dubrovnik svečano obilježava 30. obljetnicu "Oslobađanja juga Hrvatske", kojim je 1992. deblokiran Grad i oslobođeno 1.200 kilometara. I ovog puta gorak okus ostavljaju svađe na relaciji Pantovčak - Hrvatska Vlada. Ni u subotu nije falilo uvreda, a ni psovki.

"Tu smo da vidimo muža, tatu, dedu. Tu smo zbog toga. Drugo ništa", rekla je Merida iz Dubrovnika.

"Tukli su nas s mora, kopna, zraka. Pogledajte, sad. Srce puno, ne može ljepše", istaknuo je branitelj Ivica Jurić.

"Ovo je bila prekretnica u Domovinskom ratu. Ova operacija poslužila je kao osnova za planiranje svih kasnijih operacija", istaknuo je za Dnevnik Nove TV umirovljeni general Veselko Gabričević.

Vojno-redarstvenom operacijom "Oslobađanje juga Hrvatske" 1992. godine deblokiran je Grad i oslobođeno 1200 kilometara. "Prisjećamo se, na prvome mjestu, svih naših poginulih hrvatskih branitelja, njih više od 470", rekao je ministar branitelja Tomo Medved.

"Privatna prčija"

No i ovaj dan prošao je u grubim prepucavanjima i nadmetanjima. Predsjednik Zoran Milanović nije od županije dobio pozivnicu na svečano obilježavanje.

Hoće li se pomiriti s predsjednikom i što je s Uskokovim istragama? Ministar Banožić otkriva za Dnevnik Nove TV

Ekskluzivno istraživanje Dnevnika Nove TV: Što Hrvati misle o ratu u Ukrajini?

"Ovo je privatna prčija nekolicine ljudi koju pokušavaju zamotati na jedan vrlo ružan način. Dakle, ja sam došao, odao počast žrtvama. Premijer je trebao biti ovdje, a on otvara bolnice koje rade već godinu dana. Što se tiče toga da nekome idem na živce, aleluja, pa to je moj posao. Posebno onima kojima trebam ići na živce. Dapače, trebaju me mrziti", rekao je Milanović.

"Divlji nekulturni primitivac. Vrijeđa sve oko sebe. Kada mu netko odgovori, i dobro je da mu se odgovara, onda je svađa", rekao je premijer Andrej Plenković o Zoranu Milanoviću.

"To je to. Ja imam 56 godina. Bio sam biciklom na Biokovu, Zavižanu i drugdje sto puta. Imam pravo biti ugojeni prasac. To je to. Gdje je problem? Nek pogleda svog šefa. Ne može napraviti tri skleka, dva zgiba", rekao je Milanović.

A predsjednik je i ovaj put potpuno opustio kočnice i tek tako vulgarno opsovao. "Sada idem doma, imam posla. Moram vježbati j**** te", rekao je Milanović. Na konstataciju novinarke da je opsovao, Milanović je rekao: "Stvarno? A nije namjerno."

"95 posto ljudi nema pojma što je danas u Dubrovniku, ali čuje ovaj primitivizam, divljaštvo, nekulturu, sramotu hrvatskih institucija. I zato ga ljudi ne žele gledati", rekao je Plenković.

No to i nije baš tako. Ako se pita branitelje, građane pa i HDZ-ova gradonačelnika. "Mjesto vrhovnom zapovjedniku je danas ovdje bilo sa nama", rekao je umirovljeni general Luka Džanko.

"Predsjednik je vrhovni zapovjednik, možemo se mi slagati s njime ili ne", rekao je Niko Onofri iz Dubrovnika.

"Dužnost gradonačelnika Grada Dubrovnika je kada državni dužnosnik dođe u Grad Dubrovnik i želi se pokloniti žrtvi dubrovačkih branitelja, da bude tamo", istaknuo je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

"Nismo pogriješili ni u čemu. Upravo je predsjednik uvijek pokazivao kad dođe da se raspriča o premijeru Plenkoviću, raspriča se o svima koji ne misle isto kao on", istaknuo je dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

Dostojanstvo i pijetet. Upravo ćete te riječi najčešće čuti od političara koji najčešće prvi zaboravljaju značenje istih.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.